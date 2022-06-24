شون وصوامع الشرقية تستقبل 626 ألفا و604 أطنان قمح

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، أنه تم توريد 626 ألفا و604 أطنان و294 أردبا من القمح لشون وصوامع البالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية من المستهدف توريده للصوامع والشون.





وقال غراب - فى بيان - إن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعد موسما استثنائيا يحتاج تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائى لها. وأكد المحافظ، استمرار عمل اللجنة المشكلة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية، مشددا على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول إليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة للتعامل فورا لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة. وناشد المحافظ، المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقديم جميع التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريده.

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