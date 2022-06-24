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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706735/الرئيس-الصومالى-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا

أعلن الرئيس الصومالى، حسين شيخ محمود، اليوم الجمعة، عبر صفحته الرسمية على تويتر بإصابته بفيروس كورونا المستجد مؤكدا انه لا يعاني من أي اعراض وانه سيباشر بأداء مهام وظيفته من خلال المنزل حيث يخضع للعزل الصحي.

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الرئيس الصومالى يباشر عمله من المنزل

وقال الرئيس الصومالى فى التغريدة :" أعزائي المواطنين أود ان احيطكم علما بأن نتيجة اختباري بفيروس كورونا المستجد جاءت إيجابية".مضيفا :" حتى الآن لا اعاني من أي أعراض إلا انني سوف أعزل نفسي وسأستمر فى خدمة الشعب الصومالى من خلال المنزل".

وتابع الرئيس الصومالى فى التغريدة:" أطلب منكم جميعا الحفاظ على سلامة بعضنا البعض من خلال اتباع نصائح وإرشادات الحفاظ على الصحة العامة".

ويشار إلى أن الرئيس الصومالى حسين شيخ محمود قد فاز خلال الجولة الثالثة من التصويت البرلماني على انتخاب الرئيس بحصوله على 214 صوتا ونافس شيخ محمود خلال هذه الإنتخابات الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو الذي حصل على 110 صوت فقط.

ويذكر أن الصومال تعاني خلال الآونة الأخيرة حالة من الإنسداد السياسي نتيجة الخلافات الدائرة بين الحكومة من جهة ورؤساء الأقاليم والمعارضة من جهة اخري بشأن تفاصيل تتعلق بآلية إجراء الانتخابات وقد تسببت هذه الخلافات إلى تأجيل الانتخابات اكثر من مرة