بسبب خلافات عائلية..موظف بنك ينهي حياتة بتناول «حبة الغلة» بالقاهرة

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706734/بسبب-خلافات-عائليةموظف-بنك-ينهي-حياتة-بتناول-حبة-الغلة-بالقاهرة

أنهي موظف ببنك شهير، حياته بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لمديرية أمن القاهرة، بتناول حبه الغلة السامة بسبب خلافات عائلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق.

دوت الخليج

انتحار موظف بنك بحبة الغلة

تلقي مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، بلاغا بوفاة موظف ببنك شهير متأثرا بتناول حبة الغلة، وعلي الفور أنتقلت رجال مباحث القسم، وتبين العثور على جثة موظف بنك، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وبينت التحريات الأولية بأنه لا توجد شبهة جنائية وأن المتوفى أقدم على تناول حبة الغلة قاصدا إنهاء حياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استكمال التحريات للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.

وفي وقت سابق نشر كشف ملابسات غرق طفل بالبدرشين فى الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، ملابسات غرق طفل بترعة الجيزاوية بنطاق قرية أبو رجوان القبلي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، حيث كشفت عن عدم وجود شبهة جنئية في الحادث، وان الطفل اثناء استقلاله المعدية أنزلقت قدماه وغرق.

شهود عيان

وذكر "شهود عيان" بالقرية، أن الطالب المتوفي يدعي “ مصطفي أحمد رجب” مقيم بمنطقة مسجد أبو يوسف بقرية أبو رجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين.

وذكر الأهالي أن الضحية كان طالبًا متفوقًا دراسيًا وأخلاقيًا ودينيًا، وكان من حفظة القرآن الكريم كاملًا منذ الصغر، فضلا عن برّه بوالديه.

متابعة تفاصيل الحادث

وتابعوا أن مصطفي امبارح الساعة 10 بالليل توجه الي أحد الصيدليات من أجل شراء دواء لأحد أفراد اسرته، واستقل معدية من المتواجدين بترعة الجيزاوية، واثناء الركوب انزلقت قدماه وسقط فى الترعة.

تصريح الأهلي

وصرح "الاهالي" انه تم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المقابر بالقرية، مؤكدين أن مصطفي ترك أثرًا طيبًا عظيمًا وسيرة طيبة من المحبة والامتنان، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تصريح النيابة

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة الجيزاوية اثناء استقلالع معدية، بعد ورود تحريات المباحث، واثبات ان الواقعة ليس بها شبهة جنائية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.