«بالمعاش وليس من العاملين»..الأوقاف تنفي علاقتها بقتل كلب أمام أحد المساجد بالقاهرة 

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706733/بالمعاش-وليس-من-العاملينالأوقاف-تنفي-علاقتها-بقتل-كلب-أمام-أحد-المساجد-بالقاهرة

أصدرت مديرية أوقاف القاهرة، بيانا حول ما أثير عن قيام إمام مسجد ابن سندر بمنطقة الزيتون، بقتل كلب أمام المسجد.

دوت الخليج

بيان من الأوقاف بشأن قتل كلب أمام أحد المساجد بالقاهرة

وقال الدكتور خالد صلاح مدير أوقاف القاهرة، إن الشخص الذي قتل الكلب بالمعاش وليس من العاملين بالأوقاف على الإطلاق ولا ممن سبق لهم العمل بها، ولا علاقة لأي من العاملين بالمسجد أو الأوقاف بالواقعة.

وأوضح، أن ذلك يأتي بناء على ما تداولته بعض وسائل التواصل بشأن قيام شخص بقتل كلب صغير أمام مسجد ابن سندر بمنطقة الزيتون والادعاء بأنه إمام المسجد.