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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706732/لاعبو-الزمالك-يحتفلون-بعيد-ميلاد-عمر-السعيد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني بعيد عمر السعيد مهاجم القلعة البيضاء، خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وأقام لاعبو الزمالك والجهاز الفني ممرا شرفيا لعمر السعيد احتفالا بعيد ميلاده ، وتمنوا له عاما سعيدا مليئا بالنجاح والبطولات مع نادي الزمالك .

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم الجمعة عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين للدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك متنعشاً بتحقيق فوزاً قالتلاً على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة هدفين لهدف، فالأبيض قلب تأخره من هدف إلى الفوز بهدفين في الوقت القاتل من المباراة.

ويأمل الفارس الأبيض، في مواصلة تقديم العروض الطيبة في الدوري تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وتحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء لضمان استمرارايته في الاستحواذ على القمة، التي يحتلها برصيد 48 نقطة من إجمالي لعب 22 مباراة.

أما فريق سيراميكا تحت ثيادة أحمد سامي، فيأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، حيث يحتل الفريق المركز العاشر في جدول ترتيب الدور برصيد 26 نقطة، جمعهما من الفوز في 5 مواجهات، وتعادل في 11 مباراة، وخسر 6 لقاءات.

ترتيب الدوري المصري:

ويأتي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الثالثة والعشرين على النحو التالي:

1_ الزمالك 48 نقطة

2_ بيراميدز 46 نقطة

3_ الأهلي 44 نقطة

4_ فيوتشر 39 نقطة

5_ سموحة 36 نقطة

6_ طلائع الجيش 33 نقطة

7_ البنك الأهلي 30 نقطة

8_ فاركو 30 نقطة

9_ إنبي 26 نقطة

10_ سيراميكا 26 نقطة

11_ غزل المحلة 25 نقطة

12_ الاتحاد السكندري 22 نقطة

13_ المصري 23 نقطة

14_الجونة 21 نقطة

15_ الإسماعيلي 19 نقطة

16_ المقاولون العرب 19 نقطة

17_ مصر المقاصة 14 نقطة

18_ ايسترن كامباني 13 نقطة.