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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706731/التنسيقية-تنعي-شيخ-المجاهدين-في-سيناء-الشيخ-حسن-علي-خلف

تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشيخ حسن علي خلف شيخ المجاهدين في سيناء الذي وافته المنية عن عمر يناهز ٧٢ عاما والذي كان له دورا بطوليا في حرب أكتوبر المجيدة.

دوت الخليج

التنسيقية تنعي شيخ المجاهدين في سيناء الشيخ حسن علي خلف

وتقدمت التنسيقية لأسرة الفقيد وأهالي سيناء بخالص التعازي، داعيين المولى عز وجل أن ينزله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

التقى وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة ورئيس إقليم شرق الدلتا الدكتور أمل عبدالله ومدير عام إقليم شرق الدلتا لقصور الثقافة الأستاذ عمرو فرج ، بهدف تنفيذ المرحلة الميدانية لمحور إحياء قصور الثقافة على مستوى الجمهورية ضمن مشروع العدالة الثقافية الذي أطلقته منتديات التنسيقية في موسمها الأول.

وبدأ اللقاء بالترحيب والاستقبال من رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس إقليم شرق الدلتا، ثم تحدثت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، عن فكرة مشروع العدالة الثقافية وبالأخص محور إحياء قصور الثقافة وعن ما تم في مراحله السابقة وما سيتم في المراحل المقبلة وما نأمله لزيادة التفاعل الثقافي. وناقش اللقاء جميع الفاعليات التي نفذتها قصور وبيوت الثقافة بالمحافظة.

كذلك تحدث هشام عطوة عن ما يتم داخل المحافظة من فاعليات ومعسكرات ومشاريع قوية مثل أهل مصر وصيف بلدنا، وغيرها من المشروعات، مشيرا إلى دور موظفي ومديري القصور والبيوت في العمل الذي يتم وفي إحياء مشاريع قصور الثقافة.

وأضاف الدكتور أمل عبدالله، رئيس إقليم شرق الدلتا لقصور الثقافة، أنه يعمل الآن مسئولاً عن قصور وبيوت ثقافة ٤ محافظات وهم (الدقهلية، الشرقية، دمياط، كفر الشيخ) وأن الثقافة في كل محافظة تختلف عن الأخرى ولذلك طرق العمل تختلف، لافتا إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه أي مؤسسة حكومية، مشيرا إلى أنه بالفعل وبالعمل سويا يمكننا أن نصل إلى حلها.

ونبهت النائبة هيام الطباخ إلى بعض المشكلات الموجودة بالقصور وتساءلت عن طبيعة العقبات والتحديات التي تواجه قصور الثقافة وعن آليات الدعم التي يريدونها من الجهات التنفيذية أو الجانب التشريعي.