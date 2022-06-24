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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706730/الرئيس-السيسي-التغيرات-المناخية-تعرقل-خطط-التنمية-وتهدد-الأمن-المائي-والغذائي-على-مستوى-العالم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن للتغيرات المناخية آثارها السلبية على كوكبنا، حيث أصبحت أمراً واقعاً نشعر به في كافة دولنا، ويعرقل خططنا التنموية، ويهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم بما يزيد من وتيرة الصراعات وتعقيدها ويؤدي إلى ارتفاع نسب الهجرة غير الشرعية والنزوح الداخلي.

دوت الخليج

الرئيس السيسي: التغيرات المناخية تعرقل خطط التنمية وتهدد الأمن المائي والغذائي على مستوى العالم

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس ظهر اليوم،امام تجمع البريكس بلس، إن مصر بصفتها الرئيس القادم للقمة العالمية للمناخ (COP 27) ستبذل كل جهد ممكن لتحقيق التوافق بين كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، خاصة ما يتعلق بجهود خفض الانبعاثات وبدعم وتعزيز جهود الدول النامية والأقل نمواً في التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ والحد من تداعياته السلبية، ومعالجة الخسائر والأضرار، بما يساهم في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة وتحويلها إلى واقع ملموس.

وصرح السفير بسام راضيـ أن الرئيس اعرب عن تطلعه لاستقبال المشاركين في قمة القادة في نوفمبر 2022 لنعيد التأكيد على تكاتف المجتمع الدولي وإصراره على الدفع قدماً بعمل المناخ العالمي بكافة جوانبه، وعلى الأهمية التي نوليها لمواجهة تغير المناخ على كافة المستويات. وأختتم نتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون بين مصر وتجمع البريكس والاستفادة من خبراته في مختلف المجالات المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.