إحذر..الداخلية توضح حقيقة وجود طرق مبتكرة لارتكاب جرائم الخطف

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706729/إحذرالداخلية-توضح-حقيقة-وجود-طرق-مبتكرة-لارتكاب-جرائم-الخطف

نفي مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا مقطع فيديو لأحد الأشخاص يزعم توضيحه للطرق المبتكرة لارتكاب جرائم الخطف.

دوت الخليج

بيان نفي

وأكد المصدر أن ما تم تداوله في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا ويأتي في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأي العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

وياتي ذلك في حقيقة "عدم" تعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من متابعة ورصد تداول منشورعلى إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان جريمة، "شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

(عدم) صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات

بالفحص تبين (عدم) صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال إستقلال (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية) سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة مركز الإسماعيلية، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فقام الأهالى المتواجدين فى المكان والسائق بالإتصال بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج .

السيد توضح حقيقة ما حدث لها

وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية .

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد .