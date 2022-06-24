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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706728/محافظ-بورسعيد--تغلب-الدولة-علي-ازمة-التضخم-العالمية-انجاز-كبير

على هامش زيارة وفد رياضة البرلمان..

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن نجاح الدولة المصرية، في ظل ازمة التضخم العالمية والازمة الروسية الاوكرانية، انجاز كبير يحسب للقيادة السياسية ، ويؤكد اننا دولة عظيمة موجودة قبل ان تولد دول كبيرة علي ظهر الأرض .

دوت الخليج

محافظ بورسعيد: تغلب الدولة علي ازمة التضخم العالمية انجاز كبير.. ومفيش طوبة اتبنت في مصر في 2011

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، مع عدد كبير من شباب بورسعيد بديوان عام المحافظة .

وطالب المحافظة الشباب ، بالدفاع عن انجازات الدولة المصرية خاصة انه لايوجد دولة في العالم سوي مصر تحارب الارهاب وتبني وتعمر لذلك يجب علي كل مصري يفرح بانجازات الدولة المصرية ، قائلا :" كنا في الستينيات نغني لسنوات بانجازات السد العالي اما الان لدينا 50 ألف سد عالي وهي المشروعات القومية العملاقة التي لم تشهدها مصر من قبل ".

وجود مصر علي رماد بعد 2011

وأشار المحافظ ، الي ان الدولة المصرية كانت موجودة علي رماد بعد 2011 ولكن الآن نعيش عصر استقرار وازدهار ، متابعا : فب الفترة الزمنية من ٢٠١١ الي ما قبل تولي الرئيس السيسي الحكم مفيش طوبة اتبنت في مصر في مصر ..حرام نختزل انجازات الدولة ".

واوضح أن محافظة بورسعيد اصبحت جاذبة للاسثمار بفضل الاستقرار السياسي ، وقام بزيارتها مؤخرا ٩ بنوك من الهند ليستثمروا هنا وذلك بسبب توجيهات الرئيس الذي عمل علي استقرار وبناء وتنمية الدولة .

وشدد محافظ بورسعيد علي الشباب بضرورة عدم السماح لأي بزعزعة الثقة في الدولة المصرية ، لافتا الي ضرورة تحصين الشباب من خلال فتح قنوات الحوار معهم ومصارحتهم :" مفيش حد بيشتغل لوحده اللي بيشتغل لوحده بيفشل ".

وأشاد المحافظ بجهود الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، في تخصيص ميزانية كبيرة لصالح اعادة بناء استاذ بورسعيد ، مؤكدا ان محافظة بورسعيد تفخر بوجود احد ابناءها رئيس للجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري .