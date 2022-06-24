انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسي: الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706727/الرئيس-السيسي- الإرهاب-يظل-ضمن-أكبر-التحديات-التي-تواجه-البشرية-في-عصرنا-الحالي

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تحقيق أهداف التنمية يتعين أن يأتي بالتوازي مع تكاتف كافة الجهود الدولية لمعالجة التحديات التقليدية وغير التقليدية، والتي تأتي على رأسها قضيتي الإرهاب وتغير المناخ.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس، أمام تجمع البريكس بلس، أن الإرهاب يظل ضمن أكبر التحديات التي تواجه البشرية في عصرنا الحالي، حيث تنتهك هذه الظاهرة الحقوق الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها الحق في الحياة، وتعيق جهود الحكومات نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لشعوبها.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة تبني مقاربة شاملة تتضمن مختلف الأبعاد لتجفيف منابع الإرهاب ومنع توفير التمويل والملاذات الآمنة والمنصات الإعلامية للتنظيمات الإرهابية، فضلاً عن معالجة الظروف والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البعض إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات الإرهابية، وهي مقاربة تتطلب تكثيف التعاون الدولي من أجل إنجاحها بما يضمن استدامة الأمن والسلام الدوليين.