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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706726/حلمي-عبد-الباقي-يفجرها-شاكوش-حصل-على-كارنيه-النقابة-بدون-موافقة-المجلس

صرح حلمي عبد الباقي عن تفاصيل جديدة بشأن حصول شاكوش على تصريح من نقابة المهن الموسيقية وأكد على أنه عاد للنقابة بدون موافقة المجلس، وذلك عن طريق بث مباشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات حلمي عبد الباقي بشأن حصول حسن شاكوش على كارنية النقابة

حلمي عبد الباقي وحسن شاكوش

وقال حلمي عبد الباقي في البث المباشر: “في اجتماع المجلس تقدم شاكوش بالتماس بواسطة هيئة التحقيقات، وتناقشنا وأرجأنا النقاش تماما وقولنا مش هندي قرار في الموضوع للمجلس القادم”.

وتابع حلمي، قائلًا: “بحلف على المصحف أن هذا ما حدث، قيل لي أن في بيان مكتوب من الشئون القانونية بتقول أن مفيش حرمان لأي حد مدى الحياة، بمعنى أن الدستور يقول أنه لا يمكن حرمان شخص مدى الحياة من عمله، وطلب مني أن أوقع على هذا الورق ووقعت”.

واختتم عبد الباقي كلامه: “كل حرف بقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه، مين أدهوله الله أعلم. كل حرف بأقوله أنا مسئول عنه وعارف أني ممكن يحصلي مشكلة ومستعد أقدم استقالتي، من كام يوم فوجئت بصورة الأخ شاكوش ماسك الكارنية وبيقول أنه أخد الكارنيه مين أدهوله الله أعلم”.

تصريحات النقيب هاني شاكر

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وقد هاجم الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أحد الشعراء تطاول على كوكب الشرق أم كلثوم خلال ندوة باتحاد كتاب مصر، معلنا عزم النقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذا الشخص، قائلا: "هذا الشخص قال كلام فارغ وعبيط وما صرح به محاولة للنيل من قيمة وقامة كوكب الشرق".