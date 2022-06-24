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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706725/الرئيس-السيسي-مصر-عملت-على-توطين-الصناعة-وتعظيم-الصادرات-وزيادة-مخصصات-الدعم-والحماية-الاجتماعية-والمعاشات

أكد الرئيس السيسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر عملت على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات وقامت بزيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية ومخصصات صناديق المعاشات، موضحا أن الدولة مستمرة في تنفيذ المبادرات التي تهدف لاستكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصري.

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جاء ذلك خلال مشاركته، ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة حوارية رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

ذلك نقلا عن قناة اكسترا نيوز، وفقا لتصريحات السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.