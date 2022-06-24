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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706721/الداخلية-توضح-حقيقة-تعرض-سيدة--للتخديرأثناء-استقلالها-سيارة-أجرة-بالإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من متابعة ورصد تداول منشورعلى إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان جريمة، "شكة دبوس" تصل الإسماعيلية والفتاة ألقت بنفسها من التاكسى، تضمن الإدعاء بتعرض إحدى السيدات للتخدير أثناء إستقلالها سيارة أجرة بالإسماعيلية.

دوت الخليج

عدم صحة منشور مواقع التواصل الإجتماعي

بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور المشار إليه من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال إستقلال (إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية) سيارة أجرة "تاكسى" بدائرة مركز الإسماعيلية، وحال وصولها شعرت بحالة إعياء شديدة وإغماء فقام الأهالى المتواجدين فى المكان والسائق بالإتصال بمرفق الإسعاف وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج .

حقيقة تخدير أحدي السيدات في حال إستقلالها تاكسي

وبسؤال السيدة المشار إليها أفادت بعدم تعرضها لشئ وأنها كانت تستقل السيارة المشار إليها بمفردها ووصولها إلى المستشفى عقب شعورها بحالة إعياء وبحوزتها كافة متعلقاتها الشخصية .

وبسؤال سائق السيارة أيد ما جاء بأقوال السيدة وأنها كانت تستقل السيارة بمفردها ولم يرافقها أحد .

مقتل شخصين وإصابه أخر اثر مشاجرة بالخليفة

لقى شخصين مقتلهما وإصابة أخر، إثر وقوع مشاجرة بينهم بمنطقة الخليفة، وتم تحريلار محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة الخليفة يفيد وجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

الفحص وضبط المتهمين

علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص " إثنان منهم توفيا إثر إصابتهما بجروح طعنية" و3 أشخاص أخرين أحدهم مصاب بجرح بالرأس لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلافات بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب، الأمر الذى نتج عنه الإصابات التى أودت بحياة اثنين من الطرف الأول، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.