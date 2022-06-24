أمريكا تصدر قرار بإلغاء الحق فى الإجهاض

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية قرار بإلغاء الحق فى الإجهاض، ويمنح حكم المحكمة المثير للجدل للولايات الفردية سلطة وضع قوانين الإجهاض الخاصة لها دون القلق من التعارض مع الدولة التي اجازت بالإجهاض لما يقارب من نصف قرن.

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أما الحظر أو تقييد الإجهاض

ويشار إلى انه من المتوقع أن تحظر نصف الولايات الأمريكية الإجهاض أو تعمل على تقييده وذلك إلتزام بقرار المحكمة العليا الأمريكية.

ويذكر أن بهذا القرار الصادر من المحكمة العليا فإن الوضع سيعود قبل 1973 حيث كانت كل ولاية لها حرة فى أن تسمح بالإجهاض أو أن تقوم بحظره.

6 من أصل 9 وافقوا على القرار

ومن الجدير بالذكر هذا القرار وافق عليه 6 من أصل 9 أعضاء فى المحكمة العليا ليتم اتخاذ القرار بإلغاء حق الإجهاض بتصويت الأكثرية.

وفي وقت سابق كان الرئيس الامريكي جو بايدن المؤيد للحق فى الإجهاض قد صرح بأن صدور قرار عن المحكمة العليا بإلغاء الحق فى الإجهاض من شأنه أن يفتح الأبواب أمام تغيير الأحكام المتعلقة بمجموعة كاملة من القضايا التى تؤثر على الحياة الشخصية.

وكانت المحكمة العليا الأمريكية اصدرت فى عام 1973 فى ختام نظرها فى قضية "رو ضد ويد" حكما مفادها بأن للمرأة الحق فى أن تنهي بشكل طوعي حملها وذلك فى حالة ما دام الجنين غير قادر على البقاء قيد الحياة خارج رحمها.