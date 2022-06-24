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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /706716/أمانة-حزب-الشعب-الجمهورى-بقنا-تشارك-بندوة--دور-الشباب-فى-بناء-الأوطان

شارك النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهورى بمحافظة قنا، يرافقه الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان الأمين المساعد لشئون التنظيم، على رأس وفد ضم قيادات وكوادر الحزب بقنا، وبدعوة من النائب المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، فى فعاليات ندوة " دور الشباب فى بناء الأوطان " والتى عقدت بقصر ثقافة قنا وحاضر خلالها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، والمهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وحشد كبير من رجال الدين والقيادات التنفيذية والشعبية وشباب المحافظة.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف - خلال الندوة - إن بناء الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنه لا دين بلا وطن يحمله ويحميه، وإنه لابد للدين من وطن آمن مستقر، مشيدًا بما يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسي، من جهود حثيثة في تمكين الشباب، مؤكدا أن الرئيس على يقين تام بأن تطور الأمم مرهون بقدرة شبابها على العطاء والإنجاز، وأن احتضان الشباب أحد سبل تعميق الوطنية الصادقة لديهم.

وعلى هامش الندوة أكد النائب الدكتور أحمد عبدالماجد الأحمر، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب الشعب الجمهورى بقنا، أن الشباب هم سلاح الأمة وأملها فى بناء الأوطان، لأن التقدم وبناء الأمة ونهضتها لا يتحقق إلا بقوة وعزيمة الشباب وعملهم وكفاحهم وإخلاصهم لوطنهم، مؤكدًا أن الدولة المصرية فى ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تحرص على تمكين الشباب فى شتى المجالات إيمانًا بدورهم وقدراتهم على تحقيق التنمية والتقدم.

فيما قال الدكتور محمود عمر عبدالعزيز سليمان، الأمين المساعد لشئون التنظيم بأمانة حزب الشعب الجمهورى بقنا، أن الشباب هم العمود الفقرى للمجتمع والذى لا يمكن الاستغناء عنه، مطالبًا الشباب بأن يقتدوا بالقدوات الصالحة والنماذج الطيبة أصحاب الهمم العالية، لأن حسن اختيار القدوة ينتج أجيال واعية قادرة على بناء الأوطان لأن بناء المجتمعات وتطويرها يقوم على أكتاف الشباب وسواعدهم.