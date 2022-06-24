كرم جبر يستقبل وفدا إعلاميا إماراتيا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وفدا إعلاميا إماراتيا برئاسة منى المرى رئيس نادى دبى للصحافة ونائب رئيس مجلس دبى للإعلام، وميثاء بوحميد مدير نادى دبى للصحافة، وجاسم الشمسى مدير العلاقات الإعلامية، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.





وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين المجلس ونادى دبى للصحافة ومحلس دبى للإعلام وتنسيق الجهود لخدمة القضايا العربية وذات الاهتمام المشترك بين البلدين، مؤكدا تبنى المجلس لاستراتيجية إعلامية عربية وفقا لسياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الهادفة الى توحيد الصف العربى وترسيخ العلاقات الطيبة بين مصر وشقيقاتها الدول العربية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وانتهاج سياسة إعلامية تؤدى إلى التواصل والتعاول واحترام إرادة الشعوب.

وتناول اللقاء الأفكار والرؤى المشتركة للعمل على مواجهة التحديات التى تفرض نفسها على الإعلام العربى، وأهمها الثورة التكنولوجية الرابعة والخامسة ومواجهة الغزو الثقافى الخارجى الذى يتعارض مع قيمنا الدينية والثقافية والإنسانية.

وتناول الاجتماع شرحا للمرى، عن جائزة الصحافة العربية، التى ينظمها نادى دبى للصحافة، وأكدت توسيع الجائزة لتشمل جميع أنواع الإعلام للوصول لمفهوم أعم وأشمل.

وأكد جبر، أن العلاقات بين الدولتين نموذج للأخوة، وتتميز بقوتها على جميع المجالات، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين البلدين فى جميع المجالات تحت مظلة متفاهمة من قائدى البلدين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدم رئيس المجلس، عرضا موجزا عن ضبط المشهد الإعلامى والصحفى من خلال الضوابط والمعايير والأكواد لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، كما تطرق إلى دور لجنة الشكاوى، وكذلك التراخيص التى يمنحها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، للوسائل الإعلامية وفقا لما نص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018، فيما يخص الترخيص لمختلف الوسائل الإعلامية، مضيفا أن المجلس يقدم تسهيلات للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاعها، وظهر ذلك جليا خلال الأيام الماضية حيث تم منح 100 ترخيص لمؤسسات الإعلامية.

واستعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهم ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، والتى ترتكز على عدة محددات تتمثل فى التعاون العربى، ومؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، فضلا عن رفع الوعى ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية وإعلام الروح الرياضية، وكذلك تجديد الخطاب الدينى.

وأبدى جبر، رغبته فى التعاون مع مجلس دبى للإعلام وتبادل الافكار والرؤى والخبرات، خصوصا فى مجال الإعلام التنموى، الذى يعرض التجارب الناجحة فى البلدين، وهو ما رحبت به المرى، التى تشغل فى نفس الوقت نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب، وقدمت شرحا تفصليا لمجلس إعلام دبى المنشأ من عدة شهور.

من جانبها أعربت منى المرى، عن رغبتها فى فتح مجالات التعاون المشترك بين وسائل الإعلام فى الدولتين، وأن تتوحد جهودهما لخدمة القضايا التى تهم العالم العربى والإسلامى، مشيرة إلى التجربة الإماراتية فى مجال تنظيم العمل الإعلامى، موضحة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت واحدة من أهم ما يهدد الأمن القومى العربى، وطالبت بصرورة التعاون المشترك بين المؤسسات الاعلامية العربية لمواجهة هذا الخطر.

واقترحت المرى العمل بشكل منظم لوضع لائحة لكيفية التعامل مع السوشيال ميديا بشكل مؤثر وفعال ويتحاوب مع التغيرات السريعة والمتلاحقة، واستثمار تجارب شباب المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وهو ما أكد عليه جبر، لخلق حوار متبادل بين وسائل الاعلام التقليدية والإعلام الجديد، الذى يؤثر فى الرأى العام بدرجة كبيرة، واتفق الجانبان على تقديم مشروع تعاون كبير فى المجال الإعلامى فى غضون الأسابيع المقبلة.