انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس لجنة الحكام عن واقعة اقتحام الجمهور بـ مباراة الأهلي والمحلة: أمر طبيعي وبيحصل في أوروبا (خاص) حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706723/رئيس-لجنة-الحكام-عن-واقعة-اقتحام-الجمهور-بـ-مباراة-الأهلي-والمحلة-أمر-طبيعي-وبيحصل-في-أوروبا-خاص

وكان قد تواجه الأهلي أمام غزل المحلة في الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وحقق فوزاً قاتلاً على زعيم الفلاحين بهدفين مقابل هدف، سجلهما كلاً من محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف، فيما جاء هدف المحلة عن طريق حميد ماو.

دوت الخليج يرصد التفاصيل:

وأثير اللغط الكبير حول هذه المباراة، بسبب أحداثها سواء على المستوى التحكيمي، أو على مستوى اقتحام أحد المشجعين لملعب المباراة أثناء إقامة اللقاء، الأمر الذي استدعى نادي غزل المحلة، لنشر بيان، موضحين فيه مدى استيائهم من تلك الأحداث، ومهددين المسئولين بالرابطة بالانسحاب من الدوري في حال عدم إعادة مباراتهم مع الأهلي.

ونظراً لكثرة الأقاويل التي ترددت بشأن واقعة اقتحام أحد مشجعي النادي الأهلي لملعب المباراة، ونشر نص خاص بالعقوبات والتي يستوجب معها خصم 3 نقاط من المارد الأحمر بالإضافة لتغريمه، بسبب تلك الواقعة، قمنا بالتواصل مع رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عصام عبد الفتاح والذي أكد على التالي، في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج:

_ هذه الواقعة تحدث في أوروبا، ونرى كثيراً اقتحام فرد أو اثنين لملعب المباراة، وهذا أمر طبيعي، أما إذا كان ما حدث هو عبارة عن احتكاك جماعي فهنا سيتواجد خطر على اللاعبين، الأمر الذي يستوجب تدخل من لجنة المسابقات والتي قد تقوم بخصم نقاط من الفريق صاحب الجمهور، أو تغريمه قيمة مالية تصل لأكثر من مليون جنيه، وذلك حسبما يشير النص الخاص بقانون العقوبات.