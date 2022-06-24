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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706720/الرئيس-السيسى-يشارك-بجلسة-حوار-رفيعة-المستوى-للتنمية-العالمية-فى-إطار-البريكس-بلس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، فى جلسة حوارية رفيعة المستوى للتنمية العالمية في إطار "البريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصيني شي جين بينج، الرئيس الحالي لتجمع دول البريكس، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.

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