تفاصيل..كشف ملابسات غرق طفل بالبدرشين فى الجيزة

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706717/تفاصيلكشف-ملابسات-غرق-طفل-بالبدرشين-فى-الجيزة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، ملابسات غرق طفل بترعة الجيزاوية بنطاق قرية أبو رجوان القبلي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، حيث كشفت عن عدم وجود شبهة جنئية في الحادث، وان الطفل اثناء استقلاله المعدية أنزلقت قدماه وغرق.

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شهود عيان

وذكر "شهود عيان" بالقرية، أن الطالب المتوفي يدعي “ مصطفي أحمد رجب” مقيم بمنطقة مسجد أبو يوسف بقرية أبو رجوان القبلي التابعة لمركز البدرشين.

وذكر الأهالي أن الضحية كان طالبًا متفوقًا دراسيًا وأخلاقيًا ودينيًا، وكان من حفظة القرآن الكريم كاملًا منذ الصغر، فضلا عن برّه بوالديه.

متابعة تفاصيل الحادث

وتابعوا أن مصطفي امبارح الساعة 10 بالليل توجه الي أحد الصيدليات من أجل شراء دواء لأحد أفراد اسرته، واستقل معدية من المتواجدين بترعة الجيزاوية، واثناء الركوب انزلقت قدماه وسقط فى الترعة.

تصريح الأهلي

وصرح "الاهالي" انه تم تشييع جثمانه اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد المقابر بالقرية، مؤكدين أن مصطفي ترك أثرًا طيبًا عظيمًا وسيرة طيبة من المحبة والامتنان، مطالبين الجميع بالدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان.

تصريح النيابة

وصرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة دفن جثة طفل لقي مصرعه غرقا بترعة الجيزاوية اثناء استقلالع معدية، بعد ورود تحريات المباحث، واثبات ان الواقعة ليس بها شبهة جنائية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ضبط عصابة الشرطة المزيفة تستولي على متعلقات المواطنين

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة سرقة محتويات من داخل شركة بمدينة نصر وضبط مرتكبى الواقعة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية البلاغ

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مديرة شركة كائنة بدائرة القسم قررت بإكتشافها سرقة 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل الشركة عملها.

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتان إحدهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ تم إستهدافهما وضبطهما

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرت إحدهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ ، إصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة وتمكنا من دخول الشركة بإستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والإستيلاء على الأجهزة المشار إليها ، ثم قامت بالتخلص من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة وإتهمتهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.