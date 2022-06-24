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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706715/الملك-سلمان-للإغاثة-عبور-أكثر-من-100-شاحنة-مساعدات-منفذ-الوديعة-متوجهة-إلى-اليمن

عبرت 109 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، منفذ الوديعة الحدودي خلال الفترة من 8 حتى 19 يونيو 2022م، تحمل على متنها 20,457 سلة غذائية، و 30 ألف كرتون تمر، متوجهة لمحافظات تعز، لحج، حضرموت، أبين، المهرة، مأرب، شبوة، صعدة، الجوف، عدن.

دوت الخليج

100 شاحنة إغاثة لمحافظات اليمن

يأتي ذلك ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

نزع 128 لغمًا مضادًا للدبابات و387 ذخيرة

وكان مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، تمكن خلال الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1,336 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 42 لغمًا مضادًا للأفراد، و245 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,048 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وتمكَّن فريق "مسام" من نزع 128 لغمًا مضادًا للدبابات و387 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغم واحدة مضادة للأفراد وذخيرة واحدة غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و7 ألغام مضادة للدبابات و3 ألغام مضادة للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 29 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 17 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

ونزع فريق مسام في محافظة مأرب لغمين مضادين للدبابات في مديرية الوادي، و30 لغمًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حريب، و500 ذخيرة غير متفجرة في مديرية مأرب، كما نزع في محافظة شبوة 14 لغمًا مضادًا للدبابات ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد في مديرية عين، كما نزع 4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية بيحان، و7 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.