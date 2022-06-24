كيروش: لم أتلق عرضاً لتدريب منتخب مصر.. لوم أحصل على كامل مستحقاتي من الاتحاد

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706714/كيروش-لم-أتلق-عرضا-لتدريب-منتخب-مصر-لوم-أحصل-على-كامل-مستحقاتي-من-الاتحاد

نفى كارلوس كيروش، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، وصوله أية عروض رسمية من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك لتدريب الفراعنة خلال المرحلة المقبلة خلفاً لـ إيهاب جلال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كيروش: “ لم أتلق أي عروض رسمية لتدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، بل ولم أحصل على كامل مستحقاتي المالية من اتحاد الكرة المصري”.

وكان قد تولى كيروش، تدريب الفراعنة عام 2021، وشارك معهم في بطولة كأس العرب وودعها من دور الثمانية أمام منتخب تونس، ثم في أنهى بطولة كأس الأمم الإفريقية في مركز الوصافة بعد الخسارة في المباراة النهائية أمام منتخب السنغال بركلات الترجيح، ثم فشل في التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد الخسارة بنفس طريقة أمم إفريقيا أمام أسود التيرانجا.

وعلى النقيض من تصريحات كيروش، فقد أكد الاتحاد المصري على أنه قام بتحويل مستحقات كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر والجهاز المعاون المستحقات ، حيث تواجد البرتغالي مع الفراعنة.

وحرص الاتحاد المصري لكرة القدم، علي دفع المستحات المتأخرة للبرتغالي كارلوس كيروش والجهاز المعاون السابق.

وسابق الاتحاد المصري لكرة القدم، الزمن من أجل الوصول لاتفاق مع أي مدرب لقيادة الفراعنة خلال المرحلة المقبلة، أي قبل لقائي مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، والتي يخوضهم المنتخب في سبتمبر المقبل.

وكانت قد ترددت بعض الأسماء المتوقع أن تقود المنتخب فنياً خلال المرحلة المقبلة، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الاستقرار على الاسم الذي يقود المنتخب في منشواره القادم.

ودخل كيروش، مرة أخرى دائرة الاهتمام من جانب أعضاء اتحاد الكرة لقيادة الفراعنة، وكذلك هيكتور كوبر الذي سبق وأن خاض تجربة مع الفراعنة بدأت في 2016، وانتهت بصفر مونديال روسيا عام 2018، بالإضافة لطرح اسم الأمريكي بوب برادلي، الذي قاد الفراعنة في عام 2014 لكنه فشل هو الآخر في التأهل لكأس العالم بعد الخسارة من غانا بأكبر نتيجة تلقاها المنتخب في تاريخه 6/0.