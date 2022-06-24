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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706712/بوتين-مستعدون-لتزويد-العالم-بـ50-مليون-طن-من-الحبوب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأن روسيا لديها الإستعداد لتوريد 50 مليون طن من الحبوب إلى الاسواق العالمية.

دوت الخليج

واشار الرئيس الروسي إلى أن :”سبب أرتفاع التضخم فى الدول الأوروبية هو نتيجة لسياستهم الاقتصادية الغير مسؤولة”.

أزمة الحبوب الأوكرانية

موضحا انه يتم تهويل من الوضع بشأن الحبوب الأوكرانية بشكل مصطنع لافتا إلى أن روسيا لا تعرقل تصديرها.

ومن ناحية أخري أشار إلى أن لدي روسيا والأمم المتحدة تفاهم فيما يتعلق بالحبوب الأوكرانية، الا انه ينقص الموقف البناء من جانب السلطات الأوكرانية.

وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بتنسيق بريكس بلس أنه :" من أجل حفاظ بعض الدول علي سيطرتها فأنها تسعي إلى استبدال الهيكل العالمي الحالى القائم على الدور المركزي للأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد، ماهي القواعد ومن أخترع هذه القواعد غير واضح".

مضيفا أن:” محاولات تقييد تطور دول غير مستعدة للعيش بهذه القواعد التي اختراعها شخص ما والإستخدام المتهور لأدوات العقوبات الغير مشروعة إلى جانب تداعيات جائحة كورونا ساهم فى تفاقم الأزمة الأقتصاد العالمي”.

كما اوضح الرئيس الروسي بأن الزيادة الحادة فى التضخم لم يكن نتيجة العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وانما نتيجة سنوات عديدة لافتا إلى أن سياسة الاقتصاد الكلي الغير مسؤولة لدول مجموعة السبع ادت إلى ارتفاع اسعار الطافة والسلع الغذائية.