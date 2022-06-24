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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 05:44 مساءً - محمد السيد - /706711/متجردا-من-إنسانيته-سائق-توك-توك-يغتصب-طفل-لمدة-٤-اشهر-تحت-تهديد-الذبخ

حدثت جريمة مأساوية بمدينه التبين, جنوب محافظة القاهرة، أقدم "سائق توك توك" على أغتصاب طفل نجل جيرانه، عمره 12 عاماً، تحت التهديد علي مدي 4 أشهر.

دوت الخليج

بلاغ للقسم

وورد بلاغ لقسم شرطة التبين، من أحد المواطنين، يفيد اكتشافه تعرض نجله "أحمد.م"، 12 سنة، للاغتصاب عدة مرات على يد سائق توك توك جارهم، وبمناقشة الطفل تبين أن المتهم يعتدي عليه جنسيا منذ 4 أشهر داخل شقته ويهدده بالذبح والقتل في حالة إخبار أسرته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأنه اغتصب الضحية عدة مرات داخل شقته مستغلا إقامته بمفرده، في ذات العقار الذي يقطن به الضحية وأسرته.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1178 لسنة 2022، وعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان ما وقع به من اعتداء وكيفية وطريقة حدوثه، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط سيدتان سرقا أجهزة من شركة بمدينة نصر

يذكر أن مباحث القاهرة، تمكنت من كشف ملابسات واقعة سرقة محتويات من داخل شركة بمدينة نصر، وضبط مرتكبى الواقعة، تمت عملية الضبط بإشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

بداية البلاغ

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من المقدم إسلام مقبل رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول يفيد ورود بلاغ من مديرة شركة كائنة بدائرة القسم قررت بإكتشافها سرقة 4 جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل الشركة عملها.

التحريات والمعلومات

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي قادها العقيد علاء خلف الله مفتش المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة سيدتان إحدهما عاملة سابقة بالشركة محل البلاغ تم إستهدافهما وضبطهما

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة وأقرت إحدهما بأنها نظراً لسابقة عملها بالشركة محل البلاغ ، إصطحبت المتهمة الثانية بدعوى إحضار متعلقاتها من داخل الشركة وتمكنا من دخول الشركة بإستخدام مفتاح مصطنع تحصلت عليه إبان عملها بالشركة والإستيلاء على الأجهزة المشار إليها ، ثم قامت بالتخلص من المسروقات بإلقائها بإحدى المجارى المائية بالقليوبية، وبإستدعاء المُبلغة تعرفت على المتهمة وإتهمتهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.