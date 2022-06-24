بنى سويف.. توريد 229 ألفا و288 طن قمح لشون المحافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، أن إجمالى الكميات الموردة من محصول القمح المحلى للصوامع والشون الحكومية بالمحافظة وصل إلى 229 ألفا و288 طنا من إجمالى المستهدف توريده بنهاية الموسم والمُقدر بـ230 ألف طن.





وأكد الدكتور محمد هانى غنيم، متابعته المستمرة للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية بالوحدات المحلية. جاء ذلك عقب استعراض التقرير اليومى، الذى أعده وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وصفى عبد الله، بشأن سير العمل فى منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتى التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين. من جانبه، أكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة بشكل يومى لكميات الأقماح المحلية الموردة بالمواقع التخزينية، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية، للتيسير على الموردين وانتظام عمل اللجان بتلك المواقع.

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