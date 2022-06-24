مجلس الوزراء يستعرض نشاطه الأسبوعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجاء فى التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارا بشأن ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى، والذى نص فى جزء منه على أن تلتزم جهات الولاية بإدراج "ضوابط بيع وحدات مشروعات التطوير العقارى لضمان حقوق المشترين" ضمن مستندات طرح مشروعات التطوير العقارى، وإدراجها ضمن ملاحق العقود المبرمة مع المطورين العقاريين، كما أنه لا يجوز الإعلان عن بيع وحدات بأى مشروع قبل الحصول على القرار الوزارى باعتماد المخطط العام، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 45.4 ألف فدان تقريبا، من الأراضى المملوكة للدولة، منها مساحة نحو 6 آلاف فدان نقلا من الأراضى المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك لاستخدامها فى التوسعات المخططة للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 7.18 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية الروضة بمركز بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء، لاستخدامها فى إقامة مصنع لتكرير ملح الطعام.







كما تضمنت القرارات أيضا، الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 541 م2، من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية مركز قوص بمحافظة قنا، لصالح محافظة قنا، لاستخدامها فى إقامة كنيسة للأقباط الكاثوليك، بجانب الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار بهدف إعداد هيكل تنظيمى مستجد للمجلس الأعلى للآثار يتواكب وتطورات العمل، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تطوير الهياكل التنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها، وأيضا الموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، والذى نص على إلغاء المجلسين القوميين للشباب والرياضة، ودمجهما تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن خطوات تطوير الهيكل التنظيمى لوزارة الشباب والرياضة، توطئة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وشملت القرارات كذلك، الموافقة على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بشروط الحصول على الدرجات العلمية التى تمنحها كليات التربية للطفولة المبكرة، فى ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترحات لجنة قطاع دراسات الطفولة ورياض الأطفال فى هذا الصدد، بالإضافة إلى الموافقة على الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، لكمية من مجزءات الدواجن المجمدة، قدرها ألف طن، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيدا لطرحها بمنافذ شركات السلع الغذائية بأسعار مخفضة، والموافقة على طلب وزارة الصحة والسكان، تدبير القوى البشرية المطلوبة، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، فى إطار خطط تطوير منظومة الرعاية الصحية فى مصر.

واستكمالا للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على التعاقد لتنفيذ كافة أعمال تنسيق الموقع للشوارع والميادين، لمدينة شرم الشيخ بالكامل، وأعمال شبكات الرى، وذلك فى إطار استعداد المدينة لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والمقرر إقامته فى نوفمبر 2022، والموافقة على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017، فضلا عن الموافقة على مقترح كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، فضلا عن قرار بأن يكون يوم الخميس المقبل 30 يونيو 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، مع استمرار أعمال الامتحانات فى مواعيدها، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وعلى صعيد الاجتماعات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث إجراءات تيسير استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، حيث أكد أن هناك تنسيقا كاملا مع الوزارات والجهات المعنية والبنك المركزى لحل أى مشكلة تطرأ وتذليل العقبات، وذلك بحضور رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ووكيل أول محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية، ومساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة مثل موقف توريد القمح وتوافر السلع الأساسية واستعدادات عيد الأضحى المبارك والإجازات الصيفية، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، فضلا عن عقد اجتماع لاستعراض التصور المحدث للبرنامج المتكامل للطروحات الحكومية، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولى عدد من الجهات المعنية.

وتضمنت الاجتماعات أيضا، وفقا لما أبرزه التقرير، الاجتماع الثانى لـ "اللجنة العليا للأداء الاقتصادى"، حيث تابع تنفيذ التكليفات الموكلة للوزراء فى عدد من الملفات الاقتصادية، وكلف بإعداد كتيب وخرائط للفرص الاستثمارية ليتولى الصندوق السيادى وهيئة الاستثمار الترويج لها، وكذلك عقد اجتماع مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، والمسابقات المركزية، حيث أكد ضرورة تطبيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص فى اختيار أفضل الكفاءات المتقدمة للالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة، فضلا عن اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادى، حيث أكد أن الملف الاقتصادى يحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، كما تابع جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ونتائج اجتماعات لجنة حل مشكلات المستثمرين.

كما شملت اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء، وفقا للتقرير، اجتماعا لبحث آلية إدارة وتشغيل شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمرافق المدينة، بحضور وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية، بجانب عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بإقامة أسواق مطورة للجملة فى المحافظات، حيث كلف بتشكيل لجنة لمعاينة الأراضى المتاحة والتأكد من صلاحيتها وإعداد نماذج نمطية للأسواق تناسب مساحات الأراضى المختلفة، وذلك بحضور وزراء الموارد المائية والرى، والتموين، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى، والزراعة.

وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى الاجتماع الأسبوعى بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة مثل الاتفاقيات الموقعة مع السعودية، والقمة الثلاثية المصرية البحرينية الأردنية، فضلا عن عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بمقر مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيرى البترول والثروة المعدنية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومساعد رئيس الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات فى التحضير للمؤتمر، مؤكدا حرص الحكومة على المتابعة الدورية لجوانب إعداد هذا المؤتمر بما يضمن الجاهزية التامة لاستقبال ضيوف مصر المشاركين.

كما عقد اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، حيث أوضح أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، التى سيتم إطلاقها قريبا، ستسهم فى وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والنقل، ورئيس قطاع النقل البحرى، ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات، بجانب اجتماع لمتابعة توفير المواد الخام المحجرية اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع، وذلك بحضور وزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، ورئيس الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات، ومساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ورئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع 18 الحربى"

وبشأن الأنشطة التى قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت جولة تفقدية فى مدينة العلمين الجديدة لمتابعة سير العمل بمختلف المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة الساحلية، حيث قال إن هناك تكليفات واضحة من الرئيس بسرعة وكفاءة التنفيذ والحرص الشديد على مراعاة تطبيق المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة، وذلك برفقة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائبه للمشروعات القومية، ومساعده، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن، ورئيس جهاز المدينة، بالإضافة إلى تفقد سيادته ومرافقوه، الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع "المدينة التراثية" بالعلمين الجديدة، وكذلك أعمال تطوير وتوسعة طريق إسكندرية / مطروح الساحلى.

كما تضمنت الأنشطة أيضا، جولة تفقدية فى مختلف أنحاء العلمين الجديدة؛ ومتابعة الأعمال الجارى تنفيذها بها، ولا سيما أعمال المرافق، بالإضافة إلى الاستماع لشرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، حول المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة الساحلية، فضلا عن المشاركة فى فعاليات افتتاح الدورة السابعة لملتقى "بناة مصر"، التى تقام تحت عنوان: "فرص التنمية والتمويل بأفريقيا والدول العربية فى ضوء المتغيرات العالمية"، حيث أوضح أن التجربة المصرية التنموية خلال السنوات الثمانى الأخيرة تستحق أن تروى، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ووفود ممثلى الحكومات والاتحادات ومنظمات الأعمال من عدد من الدول الأفريقية والعربية.

أما بشأن اللقاءات التى عقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة جهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، فيما يخص عددا من ملفات العمل، وكذا المشروعات التى تنفذها الوزارة فى قطاع البترول، بالإضافة إلى جهود توفير الاحتياجات البترولية، وكذلك لقاء سيادته مع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض تقرير حول ما تم من أعمال وفعاليات خلال انعقاد منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادى الدولى، وكذا متابعة لاجتماع منظمة التجارة العالمية، ولقاء مع رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور" العالمية، والمدير الإقليمى للشركة، حيث رحب باهتمام الشركة بالاستثمار فى مصر فى مجالى تحلية المياه وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما عقد لقاء مع سفير فرنسا لدى مصر لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد بتنامى علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال فترة رئاسة ماكرون، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وعدد من أعضاء سفارة فرنسا بالقاهرة، وكذلك عقد لقاء افتراضى عبر تقنية "فيديو كونفرانس" مع مسئولى بنك "ستاندرد تشارترد"، وبمشاركة مسئولى البنك المركزى المصرى وصندوق "مصر السيادى"؛ لاستعراض نماذج التمويل والشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات الطرق السريعة فى مصر.