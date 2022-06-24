افتتاح 3 مساجد فى كفر الشيخ بـ3 ملايين و850 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، محمد يونس، افتتاح 3 مساجد اليوم الجمعة بتوجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والمحافظ جمال نورالدين، وفى حضور عدد كبير من الأهالى، بتكلفة 3 ملايين و850 ألف جنيه بالجهود الذاتية.





وأوضح وكيل الوزارة أنه تم افتتاح مسجد محمد على شاهين بفدان الفقى بسيدى سالم، ومسجد عبد الله الفقى بعزبة عبد الله الفقى بسيدى سالم، ومسجد بالطرفاية بالحامول. وأكد أنه تم افتتاح هذه المساجد بحضور الشيخ الدكتور عبدالقادر سليم، مدير عام الدعوة وخطيب الجمعة، والشيخ الدكتور عطا بسيونى وكيل المديرية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، ورؤساء المدن. وأشار يونس إلى أن موضوع خطبة الجمعة اليوم كان تحت عنوان "من أخلاق النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم"، ومن أهم الأخلاق التى ينبغى أن نتعلمها من رسول الله خلق العفو والرحمة والحلم والصدق والوفاء بالعهود واحترام الآخر وقبوله.

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