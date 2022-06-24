عاجل.. الرئيس السيسى أمام تجمع البريكس: مستمرون فى مبادرات التنمية الشاملة

جدة - نرمين السيد - جاءت الجلسة تحت رئاسة الرئيس الصينى شى جين بينج، الرئيس الحالى لتجمع دول البريكس، ومشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات. وأكد الرئيس السيسى، أمام تجمع البريكس، أن مصر مستمرة فى تنفيذ المبادرات التى تهدف إلى استكمال تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة للشعب المصرى. صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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