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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706707/خالد-بدوي-يتقدم-بمشروع-قانون-لإنشاء-هيئة-اكتشاف-ورعاية-الموهوبين-رياضيا

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، والذي يستهدف رعاية الكوادر والمواهب الرياضية المتميزة من مختلف المحافظات وانتقائهم وفقاً للأسس والمعايير الدولية المتبعة بحيث تستطيع المنافسة والتميز على المستوى الرياضي العالمي وحصد الجوائز الرياضية الدولية.

دوت الخليج

خالد بدوي يتقدم بمشروع قانون لإنشاء «هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً»

وتعمل الهيئة، علي دعم وتمويل برامج إكتشاف المواهب الرياضية بالتنسيق مع مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، والتنسيق مع كافة المدارس والجامعات لإقامة مسابقات دورية لاكتشاف الطلاب الموهوبين رياضياً ورعايتهم، ووضع معايير قياسية موحدة لإختيار الموهوبين رياضياً وفقاً للمعايير التدولية التي تحددها الإتحادات الرياضية الدولية.

يذكر أن 3 نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في مجلس النواب، قدمو 4 مشروعات قوانين بالمجلس، وينص مشروع القانون الأول علي تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين، لتكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الاوراق الالزامية لتوثيق عقد الزواج"، فيما يتضمن مشروع القانون الثاني تشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويعمل مشروع القانون الثالث علي إنشاء "هيئة اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً"، فيما ينص مشروع القانون الرابع علي تعدل قانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.