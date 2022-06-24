رونالدو باقِ مع مانشستر ولن يرحل لـ بايرن ميونخ.. تقارير

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706706/رونالدو-باق-مع-مانشستر-ولن-يرحل-لـ-بايرن-ميونخ-تقارير

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة الموافق 24 من يونيو الجاري، على أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، باقٍ مع فريق مانشستر يونايتد الموسم المقبل ولن يرحل لأي دوري مهما كانت الإغراءات.

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وشددت صحيفة سكاي سبورتس الانجليزية، في تقرير نشرته مساء اليوم، على أن بالرغم من حالة الإحباط التي لحقت برونالدو بسبب موسم التعاقدات في مانشستر، إلا أن اللاعب لن يرحل لنادي بايرن ميونخ كما تردد في الآونة الأخيرة.

وكانت قد ترددت بعض الشائعات، التي تفيد بانتقال رونالدو لصفوف نادي بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بسبب خوفه من أسلوب لعب المدرب الجديد للشياطين الحمر إريك تن هاج، والذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفاً لرالف رانجينك الذي تولى قيادة الفريق بشكل مؤقت عقب رحيل سولشاير.

كما أشارت الصحيفة، إلى أن رونالدو سيعود لـ الأولد ترافورد، عقب نهاية الإجازة الصيفية التي يستمتع بها اللاعب عقب نهاية الموسم، وسيتواجد رونالدو في التدريبات بداية من يوليو القادم.

وذكرت الصحيفة أن هناك بعض التقارير البرتغالية، أكدت على أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع الدون، في حال رحيل ليفاندوفسكي عن الفريق وتوقيعه لبرشلونة الذي تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب البولندي، ولكن صحيفة سكاي سبورتس، أشارت إلى أنه من الصعب رحيل ليفا للدوري الإسباني، في ظل محاولات الإقناع التي يعمل عليها فريق بايرن ميونخ، مع ليفاندوفسكي للبقاء مع الفريق الموسم المقبل.

ورداً على شائعة أن يكون رونالدو خارج مقترحات مدرب اليونايتد الجديد، نشرت الصحيفة بعض من تصريحات المدرب الذي أكد على أن اللاعب البالغ من العمر 37 سيكون جزء من خططه للموسم الجديد، وأن أهدافه ستساهم بشكل كبير في تقدم الفريق في المستوى.

وكان قد قدم صاروخ ماديرا، مستوى مميز خلال موسمه الأول في الأولد ترافورد، وبالرغم من تدني مستوى الفريق ككل، إلا أن رونالدو سجل 18 هدف وكان منافساً على لقب الحذاء الذهبي الذي حققه النجم المصري محمد صلاح بتسجيله 23 هدف مناصفة مع الكوري سون هيونج مين.