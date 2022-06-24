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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706704/المصرية-للاتصالات-توضح-طريقة-تغيير-باسورد-الراوتر-we-من-الموبايل

أوضحت المصرية للاتصالات طريقة تغيير باسورد الراوتر we من الموبايل، بناءً على تساؤلات الكثيرون من عملاء المصرية للاتصالات خاصة أنها الشركة الرائدة في عالم الاتصالات المصري، ويتعرض عملاء المصرية للاتصالات we لسرقة الشبكة، لذلك يرغبون تغيير الرقم السري، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن طريقة تغيير تغير باسورد الراوتر we من الموبايل.

المصرية للاتصالات يتطلب تغيير باسورد الراوتر المصرية للاتصالات we من خلال آخر معرفة ip لجهاز الراوتر، ويكون في الأغلب 192.168.1.1 ولكن أحيانا لا يكون نفس الرقم الذي سبق ذكره وممكن معرفة الـ IP من خلال الآتي: - اضغط الزر start + زر R. - سيظهر لك نافذة صغيرة بها برنامج Run. - اضغط cmd في الخانة. - اضغط OK ستظهر لك نافذة سوداء اكتب بها IPCONFIG. - اضغط enter ليظهر لك عدة تفاصيل. - الرقم الذي سيأتي بعد default getaway و هذا هو رقم الـ IP الخاص بجهازك. تغيير باسورد الراوتر المصرية للاتصالات - أفتح المتصفح ك google chrome أو mozzilla firefox - كتابة الـ IP الذي قمت بمعرفته باستخدام الخطوة السابقة في شريط المتصفح بالأعلى بدلا من الـ URL - تفتح نافذة بها الاسم المستخدم والباسورد و هم في الغالب ما يكونوا admin وadmin.

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