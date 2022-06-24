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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706703/مشاجرة-بين-عائلتين-استخدموا-فيها-الأسلحة-النارية-والعصى-بسبب-الخلاف-على-جسر-بين-أراضيهم-الزراعيةبالبحيره

أسفرت مشاجره بين عائلتين بالبحيره بسبب خلاف علي جسر بين أراضيهم الزراعيه بالبحيره ، عن إصابة 6 أشخاص من الطرفين بطلقات نارية متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين مستشفى ابو المطامير للعلاج، ووضع حراسة أمنية مشددة حول منازل العائلتين وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بالواقعه

مشاجرة بين عائلتين استخدموا فيها الأسلحة النارية والعصى بسبب الخلاف على جسر بين أراضيهم الزراعيةبالبحيره تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز شرطة ابو المطامير بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية كوم القدح دائرة مركز أبو المطامير بالبحيره ووجود مصابين. انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين لمأمور مركز شرطة أبو المطامير، أن الحادث بسبب الخلاف على جسر فاصل بين أرض العائلتين. اسفر الحادث عن اصابة كلا من حمدى عبد الرحمن عبد الفتاح 25سنة بطلق نارى فى الساق ومدحت عبد الرحمن عبد الفتاح 23سنة بطلق نارى فى الساق ومحمد عبد العاطى عبد الفضيل 21 سنة بطلق نارى بالساق والوجه ومصرى زايد مفتاح 45 سنة بطلق نارى وعبد العاطى عبد الفضيل عبد الفتاح 45 سنة بطلق نارى وعطية حمد حسين 36سنة بطلق نارى بالساق والرأس، وجارى تحرير محضر بالواقعة.

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