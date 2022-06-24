انت الان تتابع تفاصيل خبر بسبب موته.. تفاصيل مثيرة عن رفض عادل إمام مسلسل رأفت الهجان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706702/بسبب-موته-تفاصيل-مثيرة-عن-رفض-عادل-إمام-مسلسل-رأفت-الهجان

كشف المخرج جمال عبد الحميد مؤخرًا الكثير من المفاجآت والأسرار عن الزعيم عادل إمام في آخر لقاء تلفزيوني له.

دوت الخليج يرصد تصريحات المخرج جمال عبد الحميد عن عادل إمام

تصريحات المخرج جمال عبد الحميد

تحدث المخرج جمال عبد الحميد عن سر رفض الزعيم عادل إمام بطولة مسلسل رأفت الهجان، وذلك ببرنامج "رأي عام" الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد.

وقال المخرج جمال عبد الحميد: “اتفقت مع المخرج يحيى العلمي على تنفيذ تتر مسلسل رأفت الهجان في هذا الوقت كنت قدمت تترات كثيرة حققت نجاحا”.

وأضاف: “وفعلا بدأت العمل مع الموسيقار عمار الشريعي وكان الفنان عادل إمام هو بطل المسلسل.. واختلف عادل إمام مع صناع العمل على فكرة أن المسلسل يبدأ بمشهد موته”.

انسحاب عادل إمام

واستكمل قائلًا عبر شاشة قناة TEN الفضائية: “حتى ولو كان هناك أحدث بها تشويق وإثارة لكن البداية بالموت لم تعجبه”، لافتًا إلى أنه يتفق مع رأي عادل إمام وكان يفضل أن يبدأ المسلسل بداية أخرى.

وتحدث أيضًا المخرج جمال عبد الحميد عن كواليس لأول مرة عن مسلسل "أرابيسك" وانسحاب عادل إمام من العمل قائلًا: “في البداية لم أكن أنا مخرج مسلسل أرابيسك كان المخرج إسماعيل عبد الحافظ”.

وتابع: “لكني ذهبت إلى عادل إمام مع شوقي شامخ بطلب من المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة، وكان وقتها يصور فيلم الإرهاب والكباب ووافق على الدور.. طلب عادل إمام من أسامة أنور عكاشة تغيير بعض الأشياء لكنه رفض فانسحب عادل إمام من العمل”.

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وأضاف المخرج: “وكان وقتها عكاشة لم يكتب إلا المعالجة، ولم يكمل المسلسل وقتها ونساه لفترة.. عملت مع أسامة أنور عكاشة في سهرة تليفزيونية عرضت في رمضان 1993 في نفس العام الذي عرضت فيه فوازير حاجات ومحتاجات لشريهان”.

وقال أيضًا: “وحققت السهرة نجاحا، بعدها اتصل بي أسامة أنور عكاشة وأخبرني أنه يريدني أن أخرج مسلسل "أرابيسك" وأعطاني 5 حلقات كان كتبها، وفعلا توليت إخراج المسلسل وشارك فيه عدد كبير من النجوم”.