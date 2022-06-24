انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة شخص وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيره حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706522/وفاة-شخص-وإصابة-شخصين-في-حادث-تصادم-بالبحيره

حادث تصادم بين سيارتين بمحافظه البحيره اليوم نتج عنه وفاة شخص في العقد الخامس من العمر، وإصابة شخصين أخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم

وفاة شخص وإصابة شخصين في حادث تصادم بالبحيره

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة رشيد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي مع سيارة نقل ثقيل، عند الطريق الدولي اتجاه دمياط الجديدة، مما نتج عنه وفاة شخص متأثرا بإصابته البالغة، وإصابة شخصين أخرين بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن وفاة أ ر م ، 44 عاما، مقيم كفر الدوار، وتم نقله لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام تحت تصرف النيابة العامة، بينما أصيب م م م ، 34 عاما، بكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، أن ع ج م ، 34 عاما، بكسر بفقرات الرقبة كدمات شديدة بالصدر، مقيما محافظة الإسكندرية، وتم نقلهما لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تولي التحقيقات .

على جانب أخر لقي شاب مصرعه، أمس الخميس، متأثرا بإصابته بطعنات بسلاح أبيض ، بسبب خلافات مع آخرين بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا ، إخطارا، من غرفة العمليات، بمصرع محمد عبد الرزاق ، 25 عاما، مقيم نجع أبو الحمد تابع لمدينة دشنا، طعناً بسلاح أبيض .

في الظهر، بسبب خلافات مع آخرين. تم إيداع الجثة مشرحة دشنا المركزي ومقرها فاو قبلي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.