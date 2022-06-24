انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن : الحرب الروسية ستضيف 50 مليون شخص إلى صفوف الجياع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706699/واشنطن--الحرب-الروسية-ستضيف-50-مليون-شخص-إلى-صفوف-الجياع

صرح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته أنالينا بيربوك بأن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا وليس العقوبات الأوروبية هى من ستعمل على إضافة من 40 إلى 50 مليون شخص آخرين إلى صفوف الجياع.

دوت الخليج

وذكر وزير الخارجية الأميركي بأنه:" لا يوجد سبب سوي حصار القوات الروسية لأوكرانيا ورفض روسيا فى كثير من الحالات تصدير حبوبها لأسباب سياسية".

حرب الحبوب

ومن ناحية أخري صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيروك بأن الشركاء الدوليين يعملون معا من أجل مواجهة حرب الحبوب التي تشنها روسيا

العقوبات الأوروبية تضر الأقتصاد الروسي

وعلى صعيد أخر اعلن المتحدث باسم الحكومة الالمانية بأن:" عقوبات الدول الأوروبية التي تستهدف روسيا بسبب عملياتها العسكرية فى أوكرانيا تحقق الهدف المطلوب". لافتا إلى أن زيادة التضخم تؤثر بشكل سلبي على الأقتصاد الروسي مقارنة بالغرب.

ويذكر أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا بدأت فى 24 فبراير ومنذ بدأ العملية الروسية حققت القوات الروسية فى ميدان المعركة عديد من الأهداف وبسطت سيطرتها على عدد من المناطق التي تمثل هدف استراتيجي لروسيا مثل مدينة سيفيردونيتسك، فضلا عن حصارها موانئ الأوكرانية والتي يمثل معبر للنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم واتهمت فيها النظام الأوكراني روسيا بتسبب مجاعة عالمية وفى مقابل ذلك ردت روسيا بتوجيه اتهامات إلى الدول الأوروبية بسب العقوبات الأوروبية المفروضة ضدها. وبالتوازي مع التقدم الروسي فى ميدان المعركة فى عدة الجبهات يعمل المجتمع الدولى من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية وتم عقد سلسلة من المفاوضات بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا من اجل وقف القتال الذي اسفرعن مقتل الآلاف وتشريد الملايين من المدنيين وفرارهم من بلادهم نتيجة الحرب وبذل جهود من أجل التوصل إلى توافق في وجهات النظر وتمهيد الطريق بين البلدين من أجل إعلان السلام.