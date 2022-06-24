زي النهارده.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي ويُتوج بـ الدوري رقم 38

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:47 مساءً - محمد السيد - /706696/زي-النهارده-الأهلي-يفوز-على-الإسماعيلي-ويتوج-بـ-الدوري-رقم-38

تُوج النادي الأهلي بقلب الدوري رقم 38 في تاريخه، وذلك بعد الفوز على نادي الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، وذلك في مثل هذا اليوم 24 يوينو من عام 2016.

دوت الخليج يرصد التفاصيل

قاد مارتن يول المدير الفني للفريق آنذاك، الفريق الأحمر للتتويج بلقب الدوري رقم 38 في تاريخه، فبعد أن غاب اللقب عن الجزيرة عام 2015والذي حققه نادي الزمالك في ذلك الوقت، تمكن المارد الأحمر من توسيع الفارق بينه وبين الزمالك إلى 7 نقاط وذلك قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وفاز النادي الأهلي بهدفين على الدراويش سجلهما كلاً من رمضان صبحي، ثم أضاف وليد سليمان الهدف الثاني من كرلة حرة، ووقتها تعادل الزمالك أمام المصري البروسعيدي بنتيجة هدفين لهدفين، الأمر الذي مكن المارد الأحمر من التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بأسبوعين.

ويعد النادي الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد التوويج بلقب الدوري المصري بواقع 42 بطولة، ويفتش هذا الموسم عن اللقب رقم 43، والذي كان قد غاب عنه الموسم الماضي وحققه نادي الزمالك.

الأهلي تُوج بـ 42 بطولة من الدوري المصري الممتاز وهو الأعلى حصداً للبطولة المحلية.

_ المارد الأحمر هو أيضاً النادي الأكثر تتويجاً بلقب كأس مصر بواقع 37 بطولة، كان آخرها عام 2020 عندما تُوج به على حساب فريق طلائع الجيش، وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح.

_ حقق الشياطين الحمر لقب كأس السوبر المصري 11 مرة، لعل آخرها التتويج على حساب نادي الزمالك في عام 2019، بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهما آنذاك كلاً من جونيور أجاي ورمضان صبحي.

_ الأهلي هو زعيم الكرة الإفريقية بتتويجه بـ 10 ألقاب، آخرها جاء على حساب فريق كايزر تشيفز في عام 2021، بعد الفوز في المباراة النهائية بنتيجة 3 أهداف نظيفة، وخسر اللقب الحادي عشر أمام نادي الوداد المغربي نهاية مايو الماضي بنتيجة هدفين دون مقابل.

_ حصد الأهلي لقب الآفروآسيوية مرة وحيدة، ومثله للكونفدرالية الإفريقية، بالإضافة لـ أربع تتويجات من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.