تعرف على ضوابط تغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 04:26 مساءً - وضعت الجهات المعنية ضوابط لتغطية محاكمة قاتل فتاة المنصورة، وذلك قبل انطلاق أولى جلسات المحاكمة، جاء بينها:

اولا:- سيكون انعقاد الجلسة الأولى يوم الأحد 26 يونيو في الساعة الحادية عشر صباحا بالقاعة رقم 2 جنايات.

ثانيا:- السماح بدخول القاعة لكل الجلسات عن طريق تصريح خاص من المستشار إيهاب صادق، عضو المكتب الفني لكل من يرغب في الحضور سابق على كل جلسة.

ثالثا:- لن يسمح إلا للمفوض رسميا من وسيلة الإعلام بالحصول على التصريح من عضو المكتب الفني بالمحكمة.

رابعا:- يمتنع على أي وسيلة إعلام نهائيا تناول أشخاص قضاة الدائرة بأى نوع من التناول وإلا ستتعرض للمساءلة القانونية

خامسا:- أي قرارات للدائرة تعلنها سيتم نشرها عن طريق المكتب الفني بالمحكمة وهي المعتمدة من قبلها للنشر عنها فقط.