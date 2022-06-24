جامعة طنطا السابع محليا.. والـ17 إفريقيا فى تصنيف «ليدن الهولندى»

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن تحقيق الجامعة قفزة فى مكانتها فى التصنيف الدولى الهولندى «ليدن»، (CWTS Leiden U) لعام 2022، لأفضل جامعات العالم حيث تقدمت 58مركزا عن العام الماضى، حيث جاءت فى المركز الـ952 عالميا من بين 30 ألف جامعة عالمية.





كما جاء ترتيب الجامعة السابع محليا من بين عشر جامعات مصرية ظهرت فى هذا التصنيف، كما حصدت الجامعة المركز السابع عشر على مستوى إفريقيا، ذلك طبقا لنتائج التصنيف الذى أعلنت نتيجته خلال يونيو الجارى عن الفترة 2017-2020. أضاف ذكى، أن استراتيجية الجامعة تستهدف تعزيز مكانتها الدولية من خلال دعم منظومة البحث العلمى، ومواكبة التقدم العالمى فى المجالات البحثية والتكنولوجية موضحا ان الأبحاث التطبيقية التى تخدم المجتمع، وتدعم أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحظى بأولوية، مشيرا إلى حرص الجامعة أيضاعلى دعم الباحثين وتشجيع النشر الدولى فى مجلات ذات معامل تأثير مرتفع. وأوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس ‏الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن معايير التصنيف الهولندى تعتمد على النشر العلمى العالمى المبوب فى قاعدة بيانات (Clarivate) وجودة هذه البحوث والاشارة اليها والتعاون المؤسسى والدولى لانتاجها. وأضاف أن الجامعة ظهرت فى المركز السابع محليا فى علوم الصحة والطب الحيوى، وأيضا فى علوم الحياة والأرض وفى علوم الرياضيات والكمبيوتر وفى علوم الاجتماعية والانسانيات وجاءت الجامعة فى المركز الثامن محليا فى العلوم الفيزيائية والهندسية.

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