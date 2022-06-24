اليوم.. البت فى الطعن على أسماء المرشحين لرئاسة الاتحادات العمالية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت اللجنة فى بيان أنه سيتم غدا السبت إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، وإجراء الانتخابات فى 26 يونيو الجارى، وتحدد للتظلم من النتيجة الإثنين المقبل، والبت فى التظلمات 28 يونيو الجارى وإيداع الأوراق فى اليوم التالى الموافق 29 يونيو 2022.

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