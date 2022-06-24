«حياة كريمة».. الكشف على 1082 مواطنا فى قافلة طبية بقنا

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية سمهود التابعة لمركز أبوتشت ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان فى جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .





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