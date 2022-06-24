قبل فتح باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة للطاقة النووية

جدة - نرمين السيد - ينتظر الطلاب المتفوقون الحاصلون على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021 - 2022، فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية، المقرر بدء استقبال طلبات الالتحاق بها خلال الأيام المقبلو.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن مدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية، هى الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتتسم بالعديد من المميزات التى تجعل طلاب الإعدادية يتنافسون للالتحاق بها، لا سيما أن عدد المقبولين بها كل عام لا يتجاوز 75 طالبا.

ولمساعدتك فى إعداد نفسك للتقدم للمدرسة، نقدم لك فى "دوت الخليج" أبرز المعلومات عنها وشروط التقديم إليها.

مدرسة الضبعة النووية

اسمها الرسمى، مدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، وهى تنتمى لفئة المدارس الثانوية الفنية للبنين فقط، وتمنح خريجيها الدبلوم الفنى الصناعى نظام الـ5 سنوات، وهى مدة الدراسة بها.

واستهدفت الوزارة من إنشاء هذه المدرسة، إعداد وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا للعمل بالمفاعل النووى المصرى السلمى بالضبعة، الجارى العمل على إنشاءه بالتعاون مع روسيا، والمتوقع بدء تشغيل أولى وحداته عام 2026.

وتقع مدرسة الضبعة فى مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وهى مقامة جنوبى الطريق الساحلى الإسكندرية/ مطروح، فى الجهة الغربية المقابلة لأرض المحطات النووية بالضبعة، وتصل مساحتها إلى 8.5 فدان، بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، بينها 43 مليون جنيه تكلفة إنشاءات، وباقى المبلغ للتجهيزات والمعامل.

وتتكون المدرسة من مبنى تعليمى يتسع لـ375 طالبا، و10 معامل، و15 فصلا، 3 ورش فنية على مساحة 3 آلاف و260 مترا مسطحا، وملحق بها مبنيان سكنيان للطلاب والمعلمين بإجمالى مسطح 11 ألفا و580 مترا، ويتكونان من 5 أدوار سعة 436 سريرا.

وبدأت الدراسة بمدرسة الضبعة النووية عام 2017/2018، وتم قبول دفعة كل عام، وتخرجت أول دفعة من مدرسة الضبعة خلال العام الدراسى الماضى 2021/2022.

والمدرسة تطبق النظام الداخلى، حيث يوجد مبنى سكنى لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، ويسمح للطلاب بالنزول للإجازة يوم الخميس من كل أسبوع ويعودون للمدرسة يوم السبت.

وتقبل المدرسة 75 طالبا سنويا، بينهم 30 طالبا من أبناء محافظة مطروح، و45 طالبا من باقى محافظات الجمهورية، وتبلغ مصروفاتها الدراسية السنوية 3120 جنيها قابلة للزيادة.

شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

وحتى الآن لم تفتح وزارة التربية والتعليم باب القبول بمدرسة الضبعة، لكن فى ضوء الشروط التى أعلنتها للقبول بالمدرسة خلال العام الدراسى 2021/2022، يمكنكم التعرف على تنسيق القبول بها وباقى الشروط كالتالى:

- يكون التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية (عربى- لغات- أزهرى- أبناؤنا فى الخارج) للعام الدراسى 2021/2022.

- أن يكون مصريا من أبوين مصريين.

- أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى دور أول 2022.

- مجموع الطالب لا يقل عن 262 درجة بجميع محافظات الجمهورية.

ألا تقل نسبة مجموع درجاته فى مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95%.

- ألا يزيد سن الطالب فى 1/10/2022 عن 18 سنة.

- بالنسبة للطلاب المتقدمين من محافظة مطروح، يشترط حصولهم على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية من ذات المحافظة.

- أن يجتاز الطالب الاختبارات الإلكترونية على موقع الوزارة، إضافة إلى كشف الهيئة.

ويعقد هذا الامتحان من دور ولاحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم فى الشهادة الإعدادية ومهما كان العذر فى التغيب عن الاختبار الإلكترونى، ويحق للطالب الذى يتم لم يتم قبوله فى الاختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان التظلمات، التى تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم، ويتم قبول الطلاب بالمدرسة طبقا للأعداد المقرر قبولها سنويا، سواء من أبناء محافظة مطروح أو المحافظات الخرى، وعلى الطلاب أن يكون على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلى.

- على الطالب اجتياز الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التى يتم إجراؤها فى محافظتى مطروح والقاهرة؛ لاختيار 75 طالبا فقط من المتقدمين.

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية المصريين الحاصلين عليها من مدارس المسار المصرى بالخارج، وكذلك الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادة الإعدادية من المدارس الوزارية التابعة لإحدى الدول العربية، يتم قبولهم بعد معادلة الشهادات بالإدارة العامة للامتحانات بالقاهرة، ويلزم توثيق شهادة الإعدادية الأصلية من سفارة هذه الدول فى القاهرة أولا قبل التوجه لمعادلتها ثم تقديم الأوراق المطلوبة للإدارة العامة للتعليم الصناعى فى القاهرة.

مميزات لخريجى مدرسة الضبعة النووية

يكون أمام خريج مدرسة الضبعة النووية عدة مسارات: الالتحاق للعمل كفنى بالمفاعل النووى المصير السلمى، أو استكمال الدراسة بكلية الهندسة أو إحدى الجامعات التكنولوجية الجارى إنشائها إذا حقق المجموع المطلوب لها، كما يمكنه الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة للحاصلين على دبلوم المدارس الصناعية نظام الخمس سنوات، إضافة إلى الالتحاق بإحدى البعثات المتوقع إيفادها لإحدى الدول الدول المساهمة فى بناء المفاعل النووى السلمى المصرى، ثم العودة للعمل بالمفاعل.

خطوات التقديم

- ملء طلب التقديم الإلكترونى عن الطريق الرابط الذى سيتم إتاحته عند فتح باب التقديم ولمدة أسبوعين.

- طباعة طلب التقديم والتوقيع عليه من ولى الأمر، ثم اعتماده من إدارة شؤون الطلاب والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب وختمه بشعار الجمهورية.

- دفع مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بغرض التقدم لاختبار القبول بالمدرسة.

- تسليم الطلب والمستندات المطلوبة لإدارة التعليم الفنى بالمديرية التعليمية التابع لها الطالب.

- إذا كان الطالب مستوفى للشروط يتم إعلانه بموعد ومكان عقد الاختبار الإلكترونى، والذى يعقد فى مراكز التطوير التكنولوجى بالمحافظات.

- يتم ترتيب الطلاب تنازليا وفق نتائج الاختبار الإلكترونى لاختيار العدد المطلوب لدخول المرحلة الثانية من الاختبارات فى الكلية الفنية العسكرية فى القاهرة.

المستندات المطلوبة للتقدم (ملف يضم):

- استمارة التقديم الإلكترونى

- مستخرج رسمى لبيان نجاح ودرجات الشهادة الإعدادية لنفس سنة التقديم

- صورة شهادة ميلاد رقم قومى للطالب

- عدد 2 صورة شخصية للطالب

- صورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر

- إيصال سداد مبلغ 100 جنيه لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

وتقدم هذه الأوراق للجنة القبول بالمديرية التربية والتعليم بمحافظة الطالب، وبعد حوالى أسبوعين من انتهاء موعد قبول الأوراق يتم الإعلان عن كشوف أسماء الطلاب المستوفيين للشروط.

مراحل اختبارات القبول

المرحلة الأولى: الاختبار الإلكترونى

بعد إعلان كشوف أسماء الطلاب المستوفيين للشروط، يتم تحديد موعد الاختبار الإلكترونى للطالب بنظام الاختيار من متعدد، ويعقد بمركز التطوير التكنولوجى بالمحافظة، وفقا لأرقام جلوس يتم إعلانها قبل موعد الاختبار، ويتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات على مدار يومين، ويحضر الطالب فى اليوم والموعد المحدد له، وهذا الاختبار فى مواد: الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية والمعارف العامة وأسئلة الذكاء.

وتعلن نتيجة هذا الاختبار خلال أسبوع أو 10 أيام، حيث يتم ترتيب الطلاب المتقدمين تنازليا وفق درجات الاختبار، واختيار أعلى 300 طالب لدخول المرحلة الثانية من اختبارات القبول التى تتم بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة.

المرحلة الثانية: الاختبارات بالكلية الفنية العسكرية بالقاهرة

يتم الإعلان عن موعد الاختبارات عند تحديده، ويتم توفير مكان إقامة للطلاب من خارج محافظتى (القاهرة، الجيزة) وذلك بمقر اتحاد الطلاب بالجيزة بجوار مسرح البالون، ثم نقلهم بأتوبيسات خاصة من مقر إقامتهم لمقر الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة صباح يوم الاختبار وإعادتهم لمقر الإقامة، أما طلاب محافظتى القاهرة والجيزة فيذهبون مباشرة صباح يوم كل اختبار للكلية الفنية العسكرية بالقاهرة لأداء الاختبار مع زملائهم ثم العودة لمنازلهم.

اختبارات الكلية الفنية العسكرية بالقاهرة تشمل الآتى:

اليوم الأول

- اختبار السمات: وهو اختبار إلكترونى فى المعارف العامة وموجود منه نسخ منشورة على المواقع الإلكترونية التى تهتم بقبول طلاب الكلية الحربية.

- اختبار نفسى: وهو كذلك اختبار إلكترونى يقيس الثبات الانفعالى والسمات النفسية للطالب، وموجود أيضا منه نسخ منشورة.

اليوم الثانى

- كشف طبى: يتضمن كشف نظر وباطنة وعظام وقياسات طول ووزن وتحاليل طبية ويجب أن يكون الطالب صائما فى هذا اليوم. (ليست هناك مشكلة إذا كان الطالب يرتدى نظارة طبية).

- عقب ذلك يتم إعلان أسماء الطلاب الذين اجتازوا الكشف الطبى ليستكملوا المراحل التالية، ويتم استبعاد الطلاب الذين لم يجتازوا هذا الكشف.

اليوم الثالث: (لمن اجتاز الكشف الطبى من الطلاب فقط)

- اختبار اللياقة البدنية: ويتضمن الجرى مسافة حوالى ٥٠٠م، والقفز من وضع الثبات، وقفزة ثقة من ارتفاع ٤م بحمام سباحة (ولا يشترط أن يجيد الطالب السباحة حيث يوجد متخصصون بالحمام لمساعدته فى الخروج عقب القفزة).

ويحتاج الطالب فى هذا اليوم لإحضار ملابس رياضية مناسبة معه لا يشترط فيها لون معين، إضافة لشورت للسباحة.

اليوم الرابع

- اختبار علمى على الحاسب الآلى بنظام اختيار من متعدد فى المواد العلمية (الرياضيات - العلوم- أسئلة الذكاء).

اليوم الخامس

كشف الهيئة: يدخل فيه الطالب ضمن مجموعة من الطلاب لمقابلة هيئة مكونة من مدير الكلية الفنية العسكرية، وعدد من مساعديه، وقد يحضر معهم نائب الوزير للتعليم الفنى، ورئيس هيئة الطاقة الذرية، ويجب على الطالب ارتداء ملابس محددة عبارة عن: قميص أبيض، وبنطلون أسود، وحذاء أسود، ويتم طرح بعض الأسئلة على الطلاب بعضها تتعلق بالطاقة النووية، والمعلومات عن المدرسة النووية، والمفاعل المصرى وغيرها من الموضوعات العامة.

- بعد انتهاء تلك المرحلة بحوالى أسبوع يتم إعلان النتيجة النهائية للقبول والتى تتضمن أسماء 75 طالبا مقبولين بالمدرسة (45 طالبا من محافظات الجمهورية، 30 طالبا من أبناء محافظة مطروح)

- يتوجه الطلاب المقبولون بصحبة أولياء أمورهم إلى مقر المدرسة بالضبعة لاستكمال ملفات القبول، والالتحاق بالدراسة بالمدرسة.

- تضم المدرسة 3 أقسام: كهرباء، ميكانيكا وإلكترونيات.

- الدراسة عامة بالصف الأول، ويبدأ التخصص من الصف الثانى حيث يختار الطالب التخصص الذى يرغبه.

- يدرس الطلاب مواد دراسية تتضمن مواد الدراسة للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية.

يدرس الطالب فى الصف الأول مواد ثقافية: لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة روسية، تربية دينية، فيزياء، كيمياء، رياضيات، تربية وطنية ودراسات اجتماعية.

مواد فنية: تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى، الأمان الصناعى، حاسب آلى وتكنولوجيا طاقة نووية.

- ثلاث ورش عملية: ورشة كهرباء، ورشة ميكانيكا وورشة إلكترونيات.