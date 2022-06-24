«حقك تنظمى» تختتم فعالياتها بالشرقية بخدمة 114 ألف سيدة (صور)

جدة - نرمين السيد - اختتمت مساء أمس الخميس، فاعليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمى" بمحافظة الشرقية، والتى انطلقت يوم الأحد الموافق 12 يونيو، واستمرت لمدة 10 أيام على مرحلتين.





وبدأت المرحلة الأولى خلال الفترة من 12-23 يونيو، حيث شملت تغطية 10 إدارات صحية، فيما شملت الثانية 9 إدارات صحية، واستمرت كل مرحلة لمدة 5 أيام، وذلك بإشراف الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل الوزارة، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمى"، قدمت فى اليوم الأخير من المرحلة الثانية الخدمة الطبية لـ 10912 منتفعة، ليص إجمالى المنتفعات بالمرحلة الثانية إلى 58428 سيدة، مضيفاً بأنه تم تقديم الخدمة بالمرحلة الأولى لعدد 56136 منتفعة، ليصل بذلك إجمالى المنتفعات بالمرحلتين 114554 سيدة على مستوى محافظة الشرقية وبلغ عدد الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة 84280 سيدة.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال الوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، والتى تم تقديم خدمة الأخصائى بها، هذا بجانب العيادات المتنقلة التى انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلى المناطق العشوائية والمحرومة بالنجوع والقرى بالشرقية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث.

وشهدت الحملة نشاطا مكثف للرائدات الريفيات فى التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية والمشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المبذولة لتقديم الخدمات الطبية والصحية لسيدات المحافظة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.