جدة - نرمين السيد - استقبل عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، مجلس إدارة شركة سينمار ببورسعيد، بحضور جايرمان رئيس مجلس إدارة شركة سينمار، وجانيش قومر نائب رئيس مجلس الادارة، وعدد من المستثمرين، و9 بنوك هندية، وذلك فى إطار التواصل المستمر لتعزيز سبل التعاون بين المحافظة والشركات الصناعية بما يدعم خطة التطور الصناعى ببورسعيد.





ورحب محافظ بورسعيد بالحضور، مستعرضا جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد فى كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت فى الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة فى مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور فى جميع القطاعات، وتتخذ خطوات ثابتة نحو دعم الاستثمار لتحقيق نهضة فى المجال الصناعى وجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية. وناقش محافظ بورسعيد مع الوفد عددا من الموضوعات محل التعاون بين الجانبين، مؤكدا أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بدعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين، وتسعى جاهدة لتذليل أية عقبات لإقامة مشروعات للمساعدة فى توفير فرص عمل للشباب، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة فى كل القطاعات. ووجه وفد مصنع سينمار الشكر لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل لرجال الأعمال والمستثمرين، كما أشادو بالتنمية والطفرة الصناعية على أرض بورسعيد، والتى يلمسها القاصى والدانى عند زيارة بورسعيد

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يستقبل مجلس إدارة مصنع سينمار ومسؤولى 9 بنوك هندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.