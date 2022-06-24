للمرة الأولى.. إجراء 4 جراحات دقيقة لاستئصال أورام سرطانية بمستشفى أبو كبير

جدة - نرمين السيد - أجرى الفريق الطبى بقسمى الجراحة العامة والنساء والتوليد بمستشفى أبو كبير المركزى بالشرقية، 4 عمليات جراحية دقيقة وذات مهارة لاستئصال أورام سرطانية للمرضى بالمستشفى.





وذلك بقيادة الدكتور أحمد محمد عبدالعزيز أخصائى جراحة الأورام، والدكتور خالد سمير رجب أخصائى الجراحة العامة، والدكتور محمود عثمان على أخصائى الجراحة العامة، والدكتور مجدى عبدالناصر أخصائى النساء والتوليد، وإشراف الدكتورة أميرة عبدالله خلف مديرة المستشفى.

شملت العمليات، 2 جراحة لاستئصال ورم بالثدى لمريضة تبلغ من العمر 41 عاما، ومريضة أخرى تبلغ من العمر 42 عاما، وجراحة لاستئصال كلى للرحم والمبيض وقناة فالوب، نتيجة ورم لمريضة تبلغ 42 عاما، تعانى من نزيف رحمى متكرر، وحالة أخرى لاستئصال ورم بالفك السفلى، وإجراء العمليات الجراحية بنجاح، واتخاذ حدود الآمان، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والمعملية والأشعات اللازمة، والحالات الآن مستقرة، وتحت الملاحظة الطبية بالمستشفى من خلال الفريق الطبى.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن هذا يأتى بعد تشغيل عيادة الأورام السرطانية بأبو كبير للمرة الأولى بالمستشفى، والتى تستقبل المرضى يوم السبت من كل أسبوع، مقدماً الشكر لمديرة المستشفى، والفريق الطبى من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، على الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.