الأمين العام لحزب مستقبل وطن: الشباب بناة التقدم والحضارة والأمل فى المستقبل المشرق..فيديو

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706701/الأمين-العام-لحزب-مستقبل-وطن-الشباب-بناة-التقدم-والحضارة-والأمل-فى-المستقبل-المشرقفيديو

بندوة دور الشباب فى بناء الاوطان..

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس الحزب، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، فى ندوة تثقيفية بعنوان “دور الشباب فى بناء الأوطان”، حيث أكد فى كلمته أن شباب الأمة هم ابطالها الاشراس وبناة التقدم والحضارة، والأمل الكبير فى الرفعة والازدهار والمستقبل المشرق، إضافة إلى أنه بمثابة القوة البشرية والروحية لمجتمعنا القوى الذي فاض باشعاعات الحضارة والثقافة والأخلاق للعالم بأثره.

دوت الخليج جاء ذلك أثناء كلمتها بندوة تثقيفية بعنوان” دور الشباب فى بناء الاوطان”، على هامش افتتاح مرز الدعو الالكترونية بمحافظة قنا، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا. وأوضح المهندس أشرف رشاد فى كلمته، أن الشباب فى الأمة قلبها النابض ودمها المتدفق، وعصب حياتها وسر نهضتها، وعنوان تقدمها، وأمل مستقبلها، وبحر علمها الفياض فهم اصحاب همم عاملة والنفوس الطاهرة الذكية، لافتا إلى أن الاسلام أولى عناية كبيرا بشريعة الشباب حيث كانوا اسرع شرائح المجتمع استجابة للدعوة الإسلامية، مضيفا” دخلو فى دين الله افواجا”. وأكد رشاد فى كلمته ان الشباب هم أعظم ثروة فى الأمة، موضحا أن ثروة الأمم ليست الذهب أو الفضة، وانما فى الانسان الذي يعتبر اغلي من كل شيء، قائلا:” اعظم ما يكون الإنسان فى مرحلة الشباب لأن مرحلة الشباب مرحلة القوة والرخاء، وتعتبر قوة بين ضعفين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، كما أشار الي ذلك القرآن الكريم، “اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ”.

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