بمشاركة وزير الأوقاف..محافظ قنا والأمين العام لـ«حزب مستقبل وطن» يفتتحان مركز الدعوة الإلكترونية 

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706697/بمشاركة-وزير-الأوقافمحافظ-قنا-والأمين-العام-لـحزب-مستقبل-وطن-يفتتحان-مركز-الدعوة-الإلكترونية

خلال زيارته المحافظة..

استقبل اللواء طيار أ.ح أشرف الداودي، محافظ قنا، و المهندس أشرف رشاد، ممثل الأغلبية البرلمانية، ورئيس مجلس إدارة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال زيارته للمحافظة.

دوت الخليج

محافظ قنا والأمين العام لأ«حزب مستقبل وطن» يفتتحان مركز الدعوة الإلكترونية

وتأتي زيارة وزير الأوقاف للمحافظة، بهدف افتتاح عددًا من المساجد؛ منها مسجدًا جديدًا و٢١ مسجدًا جرى لهم أعمال صيانة وترميم.

وعقد وزير الأوقاف لقاءً مفتوحًا مع قيادات الدعوة، تناول خلالها آليات وسبل الدعوة الكريمة إلى الله ونبذ العنف والأفكار المتطرفة.

وافتتح "رشاد" ووزير الأوقاف، عقب صلاة الجمعة مركز الدعوة الإلكترونية بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي، بحضور عدد من القيادات التنفيذية ونواب المحافظة بالبرلمان.

كما تفقد وزير الأوقاف، برفقة االمحافظ، و المهندس أشرف رشاد ، صكوك الأضاحي؛ أحد أفضل وأهم المشاريع التي تقوم بها الوزارة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.