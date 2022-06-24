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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706695/بنك-الاسكندرية-يوفر-عروض -كاش-باك-ألحق-العرض

أعلن بنك الاسكندرية عن توفير عروض كاش باك بقيمة 15% لحاملى بطاقات ماستركارد الائتمانية، ضمن عروض بنك الاسكندرية المختلفة لدعم العملاء، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن عروض الكاش باك من بنك الاسكندرية.

عروض بنك الاسكندرية نشر بنك الاسكندرية عبرصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"،: "اشتري اللي نفسك فيه أونلاين واستمتع بـ 15% كاش باك على كل مشترياتك المحلية لما تستخدم بطاقات ماستركارد الائتمانية من بنك الإسكندرية". وأضاف: " للاشتراك اتصل بـ 19033 والعرض ساري من 1 يونيو حتي 30 يونيو 2022". عروض الكاش باك من بنك الاسكندرية - 5000 جم لبطاقات ماستركارد ليفربول ورلد الائتمانية - 3000 جم لبطاقات ماستركارد بلاتينيوم الائتمانية - 1500 جم لبطاقات ماستركارد ليفربول تيتانيوم الائتمانية - 750 جم لبطاقات ماستركارد جولد الائتمانية

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