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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706692/وزارة-الحج-وصول-أكثر-من-٢١٤-ألف-حاج-إلى-المدينة-المنورة-حتى-يوم-أمس

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس الخميس، بلغ ٢١٤٢١٢ حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية لأداء فريضة حج هذا العام.

دوت الخليج وصول الحجاج إلى الأراضي المقدسة وأوضحت الإحصائية أن ١٨٩٤٤٧ حاجاً وصلوا إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، منذ بدء استقبال أولى رحلات الحج وحتى أمس, بينما استقبل مركز الهجرة البري ١٧٣٤٤ حاجاً, إلى جانب أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرة إلى أن حجاج إندونيسيا هم الأكثر عدداً بواقع ١٥٧٠١ حاج في المدينة المنورة يوم أمس, ومن العراق بعدد ١٠٥٦١ حاجاً, ومن نيجيريا ٨٣١٢ حاجاً, ومن الهند بعدد ٧٦٦٤ حاجاً, ثم حجاج إيران بواقع ٦٥٥٧حاجاً. وبينت أن ١٣٠٣٠٨ من الحجاج غادروا المدينة المنورة خلال الأيام الماضية في طريقهم إلى المشاعر المقدّسة بمكة المكرمة, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة يوم أمس ٨٣٨٨٢ حاجاً من جنسيات مختلفة. تنفيذ ٤٣١ زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة وأظهرت إحصائية وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة، تنفيذ ٤٣١ زيارة لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة خلال موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها ٨٢٥ عملية تفويج منذ بدء الموسم, بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة ٨٢٥ حاجاً, بالإضافة إلى تنفيذ ٢٦ زيارة لتفقد الحالة الصحية الحجاج منومين في المستشفيات خلال موسم ما قبل الحج, وتنفيذ ١٤٣ زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة.

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