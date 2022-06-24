القبض على متهم صادر ضده حكم  بـ«الإعدام» بالقليوبية

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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706691/القبض-على-متهم-صادر-ضده-حكم- بـالإعدام-بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، من ضبط عنصر إجرامي صادر ضده حكم بالإعدام شنقا في القضية المعروفة إعلاميا بـ مجزرة ميت العطار، بمركز شرطة بنها فى محافظة القليوبية بين عائلتي "الكلافين والرفاعية"، وذلك أثناء تردده على منزله وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

دوت الخليج

بلاغ المديرية

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها، يفيد بورود معلومات بتردد عنصر إجرامي صادر ضده حكم بالإعدام في أحد القضايا الشهيرة بمنطقة "ميت العطار"، دائرة مركز بنها على منطقة المنشية دائرة القسم.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط القسم من القبض على المتهم «م. ع. م» 63 سنة موظف بالمعاش مطلوب التنفيذ عليه في جريمة قتل والمقضي عليه فيها بالإعدام شنقا وبمواجهته بالحكم الصادر ضده أقر بصحته.

تفاصيل الواقعة

تعود الواقعة لنشوب مشاجرة بقرية ميت العطار دائرة مركز بنها بين عائلتي "الرفاعية والكلافين"، والتي أسفرت عن وفاة بعض أفراد العائلتين، وتم عقد صلح بين الطرفين أقرته لجنة تحكيم عرفية وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

ضبط هارب من 85 سنة حبس بعابدين

تمكنت مباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط هارب مطلوب التنفيذ عليه فى 46 حكما، وأحالته للنيابة لتولى التحقيقات.

وخلال حملة لمباحث قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، تم ضبط صاحب مصنع - مقيم بمحافظة القليوبية مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (46) حكم حبس فى قضايا "غش - تبديد - شيكات" بإجمالى مدد حبس (85) سنة، أثناء تردده على دائرة قسم شرطة عابدين، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.