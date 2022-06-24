انت الان تتابع تفاصيل خبر شبيه بالناتو..ملك الأردن يدعو لتشكيل حلف عسكري شرق أوسطي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706690/شبيه-بالناتوملك-الأردن-يدعو-لتشكيل-حلف-عسكري-شرق-أوسطي

صرح ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال مقابلة تلفيزيونية على شبكة "سى إن بي سي" بأنه يدعم تشكيل تحالف عسكري فى الشرق الأوسط شبيه بحلف الناتو .

دوت الخليج

الأردن شريك فى الناتو

وأضاف ملك الأردن إلى أن:" المملكة الهاشمية تعمل بشكل نشط مع حلف شمال الأطلسي وتعتبر نفسها شريكا فى الحلف، بعد أن قاتل معها جنب إلى جنب مع قوات الناتو لعقود"

وتابع العاهل الأردني:" أريد أن أري المزيد من الدول فى منطقة الشرق الأوسط تدخل فى هذا التحالف وسأكون من اوائل الأشخاص الذين يؤيدون إنشاء حلف شمال أطلسي فى الشرق الأوسط".

وأوضح أن بلدان منطقة الشرق الأوسط بدأت تعمل معا من اجل مواجهة التحديات التي نشأت نتيجة الأزمة الأوكرانية من أرتفاع اسعار الطاقة والسلع الرئيسية وذلك بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا. كما ذكر أن الأردن تمتلك نفط إلا انها تعاني نقص فى القمح.

الأردن لإيران: لا أحد يريد حرب

وخلال اللقاء تطرق العاهل الاردني إلى الحديث عن إيران فقال :" لا أحد يريد حرب، لا أحد يريد صراع". كما تطرق الحديث أيضا عن زيارته لمصر وزيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قائلا أنها :" تهدف لبحث مساعدة بعضنا".