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القاهرة في الجمعة 24 يونيو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /706689/رئيس-رياضة-النواب-ما-حققه-الرئيس-عبدالفتاح-السيسي-في-ملف-الشباب-خلال-8-سنوات-لم-يحققه-آخر

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد حكم البلاد منذ 8 سنوات ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عديدة للشباب لمساعدتهم في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم.

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رئيس رياضة النواب: ما حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف الشباب خلال 8 سنوات لم يحققه رئيس آخر

وأكد رئيس لجنة الشباب ، خلال القاء المفتوح الذي عقدته اللجنة مع شباب بورسعيد بحضور المحافظ عادل الغضبان علي هامش -.الزيارة الميدانية للجنة الي محافظة بورسعيد ، الي ان الانجازات التي تحققت علي مدار 8 سنوات لم يسبق أن تحقق في فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى أن القيادة السياسية تنظر إلى الشباب كونهم نصف الحاضر وكل المستقبل.

و أوضح رئيس لجنة الشباب، أن هناك ثقة مطلقة من جانب الرئيس السيسي في شباب مصر وفي قدراتهم وفي حماسهم لانجاز الكثير من التحديات والمشاريع والأحلام التي تحتاجها مصر ويحرص الرئيس دائما علي تعزيز قدرات الشباب المصري، ودفعه لتولي المسؤولية.ً

واشار الي انه لو تحدثنا عن جميع الانجازات التي حققها الرئيس في ملف الشباب سنحتاج وقتا طويلا لسردها و ومنها تخصيص عام 2016، للشباب المصرى في إطار الحرص على الاستماع لآراء الشباب و الإعلان عن إطلاق سلسلة من اللقاءات الدورية تحت عنوان "المؤتمر الوطنى للشباب.. ابدع انطلق" .

وتابع :" وكذلك إطلاق منتدى شباب العالم فى 2017 والذى أصبح منصة حوار دولية فضلا عن اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة ويهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولى المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية فضلا عن إفساح المجال للشباب بتعيين نواب للمحافظين ومعاونين للوزراء منهم.

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية وشارك من نواب بور سعيد النائب عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ، والنائب حسن عمار، النائب علي اللمعي عضو مجلس الشيوخ